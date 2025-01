Quem é a esposa de Todd Chrisley? O trabalho e os filhos de Julie

Todd Chrisley Ela é popular entre as massas por sua aparição no reality show Chrisley Knows Best. Embora sua personalidade e humor como patriarca da série estejam bem documentados, muitos querem se aprofundar em sua vida pessoal. Então, quem é a esposa de Todd Chrisley e o que ela faz?

Aqui você encontrará tudo o que precisa saber sobre a esposa de Chirsley, seu trabalho e seus filhos.

Com quem Todd Chrisley é casado?

Todd Chrisley é casado com Julie.

O casal se casou em 1996 e é inseparável desde então. Em 2022, os dois foram condenados por empréstimos fraudulentos e evasão fiscal. Todd Chrisley foi condenado a 12 anos de prisão e 16 meses de liberdade condicional. Por outro lado, Julie recebeu uma sentença de sete anos de prisão. Seu pedido de redução foi negado e ela foi condenada ao ano de 2032 em uma instalação em Lexington, Kentucky. (através Tempos econômicos)

O casal falou sobre a difícil situação que afeta sua família no A confissão de Chrisley”Como família, continuamos unidos e firmes em nossas posições e em nossa fé. Não desistimos da nossa fé. Agora ouça. Estamos decepcionados? Estamos feridos? Sim, mas sabemos que Deus tem um propósito para tudo.”

Qual é o trabalho de Julie Chrisley?

Julie Chrisley ou Julie Hughes é uma atriz e estrela de reality shows.

Nascido em 1973, Chrisley é natural da Carolina do Sul. Sua mãe, Pam Hughes, é conhecida por ser Miss Carolina do Sul e também trabalhou como caixa de banco. Por outro lado, seu pai, Harvey Hughes, trabalhava como mecânico e eletricista antes de se tornar ministro em 1978. Atualmente é pastor da Faith Baptist Church em Westminster. (através sanduíche de realidade)

Julie Chrisley é conhecida por seu trabalho em reality shows com programas como Chrisley Knows Best, What’s Cooking With Julie Chrisley, Chrisley Knows Thanksgiving e A Very Chrisley Christmas.

Quantos filhos Todd e Julie Chrisley têm?

Todd e Julie Chrisley são pais de três filhos.

O casal deu as boas-vindas ao primeiro filho em 1º de junho de 1996, a quem chamaram de Chase Chrisley. Depois de mais de um ano, nasceu sua segunda filha, Savannah Chrisley. A família se expandiu ainda mais em 16 de maio de 2006, com o nascimento do terceiro filho, Grayson. (através Pessoas)