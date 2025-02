Quem é a esposa de Tom Ellis? História do trabalho e relacionamento de trabalho e relacionamento de Oppenheimer de Meaghan

Tom Ellis É comemorado entre as massas por seus papéis em séries como Miranda e Lúcifer. Enquanto continua a prosperar em sua carreira como ator, a abordagem agora mudou para sua vida pessoal. Muitos querem descobrir quem é o ator de casado experiente. Então, quem é a esposa de Tom Ellis e o que ele ganha para ganhar a vida?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o cônjuge de Ellis, o trabalho dela e a história do relacionamento do casal.

Com quem é Tom Ellis?

Meaghan Oppenheimer é a esposa de Tom Ellis.

Antes de Oppenheimer, Ellis era casado com Tamzin Othwaite. Mas, a dupla se separou em 2013.

O que é o trabalho de Meaghan Oppenheimer?

Meaghan Oppenheimer é roteirista e produtor que também atuou no teatro em sua infância.

Uma vez de Tulsa, Oklahoma, Oppenheimer trabalhou como ator infantil em inúmeras produções e shows teatrais. Segundo os relatos, ele concluiu sua educação em Holland Hall e na Universidade de Nova York: Tisch School of the Arts. Oppenheimer decidiu seguir uma carreira na redação de roteiros e escreveu e atuou no filme de 2010 intitulado Hot Mess. Seus outros créditos de escrita de roteiro incluem Fear the Walking Dead, somos seus amigos, rainha e me contar mentiras. Em Tell Me Lies, Meaghan Oppenheimer também atua como showrunner e produtor executivo.

História do relacionamento de Tom Ellis e Meaghan Oppenheimer

Tom Ellis cruzou Meaghan Oppenheimer em 2014, após sua separação de Tamzin Othwaite. Sparks começou a voar e os dois começaram um relacionamento romântico em 2015. Depois de alguns anos de romance, Oppenheimer anunciou seu compromisso com um Instagram Publicado em 2017, onde eles a viram exibindo seu anel.

O casal se casou em 1º de junho de 2019, em uma cerimônia de sonho perto de um lago em meio à presença de sua família e amigos. Em novembro de 2023, seu primeiro filho juntos nasceu através do sub-rogação, uma garota que eles chamavam de Dolly Ellis-Oppenheimer.