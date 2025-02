Quem é a esposa de Tom Hanks? História do trabalho e relacionamento de Rita Wilson

Tom Hanks Tem sido uma figura amada em Hollywood há décadas, conhecida por seus papéis icônicos em filmes como Forrest Gump e Saving Private Ryan. Enquanto sua carreira lhe rendeu inúmeros prêmios e elogios, os fãs ficaram curiosos sobre sua vida pessoal. Então, quem é Hanks? esposaRita Wilson?

Há mais detalhes sobre o relacionamento de Tom Hanks e Rita Wilson.

Com quem é Tom Hanks?

Tom Hanks é casado com a esposa Rita Wilson.

Tom Hanks e Rita Wilson comemoraram seu 35º aniversário de casamento em 30 de abril de 2023. Wilson também compartilhou uma publicação em movimento sobre InstagramCom uma foto de Hanks segurando um bolo amarelo com “feliz aniversário” escrito em esmalte. Ela legendou o post: “35 anos de casamento. 30 de abril de 1988. O amor é tudo.

O que é o trabalho de Rita Wilson?

A esposa de Tom Hanks, Rita Wilson, fez um nome como atriz, produtor e cantor. Ela começou sua carreira como ator na década de 1970 com um papel no grupo de Brady e depois apareceu em filmes como Slehenless em Seattle, Runaway Bride e o que você faz! Como produtor, eu estava por trás do bem -sucedido filme de casamento de My Big Fat Greek. Mamma Mia também produziu! e Connie e Carla. Além de seu trabalho de cinema e televisão, Wilson lançou vários álbuns.

Tom Hanks e a história do relacionamento de Rita Wilson

O relacionamento de Tom Hanks e Rita Wilson começou em 1981, quando se conheceram nos amigos dos amigos do peito. Naquela época, Hanks era casado com sua namorada universitária, Samantha Lewes, então sua conexão permaneceu estritamente platônica. No entanto, seu vínculo foi fortalecido quando se reuniram para os voluntários do cinema de 1985, onde interpretaram interesses amorosos. Em 1986, eles tornaram público seu romance, fazendo sua estréia no tapete vermelho na estréia de três amigos.

Depois que o divórcio de Lewes Hanks terminou em 1987, ele e Wilson se casaram em abril de 1988. O casal recebeu seu primeiro filho, Chester “Chet” Hanks, em 1990, seguido por seu segundo filho, Truman Theodore Hanks, em 1995. Hanks também tem dois Filhos, Colin e Elizabeth, de seu casamento anterior.

Além de sua vida pessoal, Hanks e Wilson colaboraram profissionalmente. Eles co -produziram meu grande casamento grego gordo e sua sequência. Ao longo dos anos, eles apoiaram as raças de outras pessoas, de Hanks que participaram da estréia da Wilgo na Broadway em Chicago a Wilson por sua estrela de Hollywood Walk of Fame em 1992 e sua cerimônia e pegada em 2016.