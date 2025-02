Quem é a esposa de Walton Goggins? História e relacionamento de trabalho de Nadia Conners

Walton Goggins Ele é amplamente conhecido por suas performances em programas como The Shield, The Vice e Justified. Ao longo dos anos, ele forjou seu nicho na televisão e obteve elogios às críticas por seu trabalho. Embora sua carreira no entretenimento seja amplamente documentada, os fãs também estão curiosos sobre sua vida pessoal. Então, Quem é a esposa de Walton Goggins?E o que você ganha para ganhar a vida?

Aqui está tudo a saber sobre o casal de Goggin, o trabalho deles e a história do relacionamento do casal.

Com quem é o Walton Goggins?

Walton Goggins é casado com Nadia Conners.

Goggins e Conners gostam de viajar juntos. O casal esteve em inúmeras viagens emocionantes, seja sua viagem à Califórnia ou a férias em família na Itália.

O que é o trabalho de Nadia Conners?

Nadia Conners é escritora e diretora.

De acordo com ela LinkedIn Perfil, Conners continuou sua educação na Universidade Americana de Paris. Ela também atuou como co -fundadora/diretora criativa do Tree Media Group. Seus notáveis ​​créditos cinematográficos incluem o não -sugestão, o tempo 11, e isso é todos nós.

Walton Goggins e a história do relacionamento de Nadia Conners

Walton Goggins e Nadia Conners começaram a sair em 2005. Durante sua aparição na vista, Goggins abriu em seu primeiro encontro, que foi uma experiência “desconfortável” para ele. O ator revelou que seus amigos o haviam estabelecido em um evento cego quando ele teve que assistir a um jantar de negócios para arrecadar dinheiro.

“Eu não conversei com ninguém lá com o qual eu deveria falar e, no final, ela disse: ‘Você vai me levar para casa, certo?” “E eu disse ‘uh, sim” (através PESSOAS).

O casal deu as boas -vindas ao seu primeiro filho, um filho, em fevereiro de 2011. Em agosto daquele ano, Goggins e Conners se casaram e têm sido inseparáveis ​​desde então.