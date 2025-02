Quem é a esposa de Will Forte? História do trabalho e relacionamento de Olivia Modling

Will Forte Ele esteve nas manchetes com o lançamento do trailer de seu próximo filme, um pouco grávida. Enquanto suas realizações profissionais principalmente sua associação com o Saturday Night Live estão bem documentadas, o centro de atendimento está agora em sua vida pessoal. Muitos desejam descobrir quem é casado com o Três Prêmio Emmy durante a programação estelar. Então, quem é Esposa de Will Forte E o que você ganha para ganhar a vida?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a esposa de Will Forte, seu trabalho e a história do relacionamento do casal.

Com quem é o Forte?

Will Forte é casado com Olivia Modling.

Forte e modelagem geralmente mantêm seu relacionamento fora do centro das atenções, oferecendo muito poucas idéias sobre sua vida pessoal. Apesar disso, eles se apoiaram. Modling até se juntou ao marido na estréia de seu filme, MacGruber. (através Pessoas)

Qual é o trabalho de Olivia Modling?

Olivia Modling está em desenvolvimento de negócios.

Modling frequentou a Universidade do Alabama. Embora muito se saiba sobre sua carreira, ele trabalha em distribuição e associações de marcas. Recentemente, Modling foi associado à SGE, também conhecido como Synergy Global Entertainment Worldwide.

História de Will Fortte e Olivia Modling

Segundo relatos, Will Forte e Olivia Modling se reuniram em 2018 em uma festa em comum. Logo, os dois começaram a sair e seu relacionamento foi fortalecido com o tempo. Em 2019, os rumores de compromisso do par começaram a fazer rondas nas redes sociais. Depois de quatro meses, o pai de Forte confirmou em um episódio de quem quer ser um milionário que seu filho se casaria. Em fevereiro de 2021, o casal recebeu seu primeiro filho a quem eles chamavam de Zoe Douglas Forte.

Inicialmente, o casal planejava se casar em 2020, no entanto, devido à pandemia covid-19, atrasou seus planos. Forte e Modling finalmente se casaram em julho de 2021. Sua família se expandiu em 2022 com o nascimento de sua segunda filha, Cecilia.