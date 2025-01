Quem é a ex-mulher de Pep Guardiola? O trabalho e a história de relacionamento de Cristina Serra

Pep Guardiola Ele supostamente se separou de sua esposa e os fãs estão ansiosos para saber mais sobre a linha do tempo de seu relacionamento. Guardiola, o famoso técnico do Manchester City, é uma das figuras mais reverenciadas do futebol moderno. Graças à sua carreira fenomenal dentro e fora do campo, Guardiola recebeu inúmeros prêmios e homenagens e é frequentemente considerado um dos maiores treinadores de todos os tempos.

Aqui está tudo o que sabemos sobre a ex-mulher de Pep Guardiola, como se conheceram e mais detalhes sobre o casal.

Quem é a ex-mulher de Pep Guardiola?

Pep Guardiola era casado com Cristina Serra.

Segundo vários meios de comunicação espanhóis, Guardiola e Serra já não estão juntos e vivem separados há cinco anos.

Qual é o trabalho de Cristina Serra?

Cristina Serra é jornalista e estilista de moda brasileira.

Ao longo dos anos, ela manteve uma carreira de sucesso ao mesmo tempo que foi um pilar de apoio ao marido. Serra iniciou sua carreira como jornalista antes de ingressar no design de moda.

Além disso, sua família é dona de uma loja de moda de luxo. Serra Claret em Barcelona, ​​oferecendo uma ampla gama de roupas de alta qualidade de marcas exclusivas. Segundo o site da loja, Cristina e sua irmã Judith dirigem atualmente o famoso negócio da família.

História da relação entre Pep Guardiola e Cristina Serra

Pep Guardiola conheceu Cristina Serra na loja de moda de sua família, Serra Claret. Ela tinha apenas 18 anos na época e trabalhava como modelo para o estilista Antonio Miró. Guardiola se apaixonou imediatamente e não demorou muito para que o casal começasse a namorar.

Depois de muitos anos juntos, o casal finalmente se casou em 29 de maio de 2014, em uma cerimônia privada na Catalunha. Guardiola já afirmou diversas vezes que valoriza os conselhos da esposa, principalmente em questões de moda. O casal tem três filhos: María, Marius e Valentina. Sua filha mais velha, Maria, é uma modelo popular e influenciadora de redes sociais e atualmente tem mais de 900.000 seguidores no Instagram.

Depois de mais de 30 anos juntos, relata Esporte Afirmam que Guardiola e Serra decidiram seguir caminhos separados.