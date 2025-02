Quem é a ex -namorada de Lewis Capaldi? História do emprego e relacionamento Paige Turley

Descubra mais sobre a história das citações de Lewis Capaldi e o dele ex -girlfriend. Capaldi, vocalista fenomenal da geração de hoje, lançou muitos sucessos que chefiam os gráficos como alguém que amava, esqueceu -me e antes de ir, para citar alguns. Ele recebeu inúmeros prêmios e indicações, incluindo Grammys, Brit Awards e Billboard Music Awards. Os fãs sempre ficaram curiosos para dar uma olhada em sua vida de compromissos.

Aqui está tudo o que sabemos sobre a ex -namorada de Lewis Capaldi, sua história de relacionamentos e muito mais.

Quem é a ex -namorada de Lewis Capaldi?

A ex -namorada de Lewis Capaldi é Paige Turley.

Turley frequentou a Universidade do Oeste da Escócia, onde se formou em música comercial. Embora o ex -parceiro tenha confirmado que costumava sair, muitos detalhes não foram divulgados.

O que é o trabalho de Paige Turley?

Paige Turley é um cantor, músico, influenciador e modelo.

De acordo com o canal do YouTube, Turley começou sua carreira musical na adolescência. Ele obteve um reconhecimento generalizado em 2012 depois de chegar às semifinais do Got Talent na Grã -Bretanha. Desde então, ele lançou vários singles, incluindo Lonely hoje à noite e sua última oferta, Princess. Sua música mais popular é o Movin ‘muito rápido, que ele gravou em colaboração com a Orquestra da House & Garage.

Além de sua carreira musical, Turley também é conhecido por aparecer na série de realidade britânica Love Isand Season 6. Ela e seu então parceiro, Finn Tapp, venceram a temporada em 2020.

História do relacionamento de Lewis Capaldi e Paige Turley

Os detalhes sobre quando e como Lewis Capaldi e Paige Turley se reuniram permanecem desconhecidos. Foi Turley quem primeiro revelou seu relacionamento passado durante sua estréia em Love Island. Ela disse:

“Um dos meus ex -namorados é na verdade Lewis Capaldi. Partimos por um ano. De acordo com os jornais, a música que alguém que amava era sobre mim. Lewis, sinto muito, devo ter sido ab ** ha “.*

Embora ele tenha dito que foi a inspiração por trás da música de sucesso, Capaldi mais tarde esclareceu o verdadeiro significado por trás dela. Em uma entrevista no rádio The Edge, o cantor escocês explicou:

“Ao contrário da crença popular, muitas pessoas pensam que essa música é sobre minha ex -namorada, a quem você pode ver todas as noites em Love Island. Mas na realidade é minha avó, que infelizmente morreu há alguns anos ”(através de Cosmopolita).