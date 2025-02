Quem é a ex -noiva de Ben Simmons? Trabalho e relacionamento maia por Maya Jama

Ben Simmons Ele esteve nas notícias no meio de seu promissor começo com o Los Angeles Clippers. Embora seus períodos no basquete tenham sido bem familiares, os fãs querem descobrir suas vidas além da corte. Como resultado, o relacionamento da sensação da NBA com seu ex -parceiro está despertando interesse. Então, quem é A ex -noiva de Ben Simmons E o que você ganha para ganhar a vida?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o ex -grupo de Simmons, seu trabalho e o histórico de relacionamento do casal.

Quem é a ex -noiva de Ben Simmons?

Ben Simmons estava comprometido com Maya Jama.

Após sua separação de Simmons, Jama estava ligado aos dias do jogador Ruben. No entanto, nenhuma das partes confirmou o relacionamento ainda. Por outro lado, Simmons parece ter adotado o Singlehouse atualmente.

Qual é o trabalho de Maya Jama?

Maya Jama tem uma corrida multifacetada.

Nascido em 14 de agosto de 1994, Jama vem de Bristol, Inglaterra. Ele terminou sua educação na Cotham School. A JAMA trabalhou como apresentadora com inúmeras redes. Isso incluiu JumpOff.tv, Sky UK, The Circle no Canal 4, Peter Crouch: Salve nosso verão, o Big New Ano No novo da BBC e muitos outros.

Ele também atuou como apresentador nos jogos de premiação pré-britânica de 2017, Walk the Line, Love Island e Love Island. O ano de 30 anos trabalhou no rádio com a Rinse FM e a BBC Radio 1. Além disso, o JAMA foi o embaixador da marca da Adidas e australiano. Além de sua apresentação na apresentação, Jama também tentou a sorte nos negócios. Ela é a dona da marca PrettyLittlitty Clothing e da marca de beleza, Mij Masks.

A história de Ben Simmons e o relacionamento de Maya Jama

Ben Simmons e Maya Jama causaram rumores de cotações em maio de 2021. Foi quando Jama consciente Segundo relatos, uma imagem com shorts vermelhos da NBA pertence a Simmons. Além disso, os dois fizeram sua primeira aparição pública no torneio de tênis de Wimbledon, onde também foram vistos beijando. Depois de inúmeras especulações, o casal era um funcionário do Instagram em julho do mesmo ano em que a empresária compartilhou belas fotos em suas histórias do Instagram com o jogador de futebol em seu 25º aniversário, de acordo com Cosmopolita.

Além disso, os rumores de compromisso causaram quando foi relatado que Simmons propôs durante as férias familiares em Nova Jersey. Mais tarde, o Correio diário Ele capturou o JAMA com um anel de noivado durante uma consulta ao café na Filadélfia. Em agosto de 2022, havia rumores de que o casal se separou daqueles que esclareciam para serem falsos. No entanto, o New York Post Ele confirmou que a divisão citando razões como os horários ocupados do casal e os relacionamentos de longa distância.