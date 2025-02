Quem é a namorada de Andrew Wiggins? Mychal Johnson’s Kids & Relation History

Curioso para saber sobre Andrew Wiggins‘ noiva? Aqui estão todos os detalhes sobre o relacionamento, seus filhos e sua viagem como casal. Desde sua reunião do ensino médio até a construção de uma família, tornou -se uma figura central na vida de Wiggins.

Vamos explorar quem Andrew Wiggins, seus antecedentes e marcos em seu relacionamento são.

Quem é a namorada de Andrew Wiggins?

Andrew Wiggins está em um relacionamento de longo prazo com Mychal Johnson.

Johnson é um ex -jogador de basquete que praticava esporte na St. Joseph High School, na Virgínia Ocidental, e na Universidade de Notre Dame. Na escola, ele também levou sua equipe a vários campeonatos estaduais.

Mychal Johnson tem sido um parceiro de apoio ao longo da carreira da Wiggins NBA. Ela esteve ao seu lado durante os principais marcos, como seu prêmio de estreante do ano e vitória no campeonato com o Golden State Warriors. Sua história de basquete compartilhado cria uma forte conexão entre eles.

Quantas crianças fazem Andrew Wiggins e Mychal Johnson?

Andrew Wiggins e Mychal Johnson têm duas filhas, Amyah e Alayah. Ao escrever, Johnson está grávida de seu terceiro bebê.

Amyah nasceu em outubro de 2018, enquanto sua segunda filha, Alayah, chegou em abril de 2021. O casal também espera um terceiro filho, conforme confirmado por Johnson em outubro de 2024, com publicações que mostram seu golpe nas redes sociais. Seus filhos, muitas vezes conhecidos como “Mini”, de Johnson, são uma parte central de suas vidas.

Andrew Wiggins e a história do relacionamento de Mychal Johnson

O relacionamento de Wiggins e Johnson começou no ensino médio quando ambos jogavam basquete na Virgínia Ocidental.

Ao longo dos anos, eles se apoiaram, e Johnson frequentemente participa dos jogos Wiggins e mostrando seu apoio através de redes sociais. Sua vida familiar inclui viajar juntos e celebrar marcos, como os aniversários de seus filhos. Johnson é uma presença constante na vida de Wiggins, equilibrando seu apoio pessoal e profissional enquanto gerencia as responsabilidades familiares.