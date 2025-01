Quem é a namorada de Enrique Iglesias? História das crianças e relações de Anna Kournikova

Enrique Iglesias Está entre as maiores estrelas pop do mundo. Enquanto sua carreira como artista é amplamente documentada, os fãs também estão curiosos sobre sua vida pessoal. Então, Quem é a namorada de Enrique Iglesias? E quando o casal encontrou pela primeira vez?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o casal de igrejas, seus filhos e a história dos relacionamentos do casal.

Quem é a namorada de Enrique Iglesias?

Enrique Iglesias está namorando Anna Kournikova.

Nascido em 7 de junho de 1981, Kournikova vem de Moscou, Rússia SFSR, União Soviética. Ele começou a se interessar por tênis e emergiu como vencedor do Campeonato Europeu e do Torneio Júnior da Itália Open aos 14 anos. Além disso, ele venceu a divisão de 18 anos e menos do torneio Junior Orange Bowl e se tornou o júnior da ITF. Sub-18 Campeão Mundial e Campeão Júnior Europeu Sub-18.

Kournikova alcançou sucesso em duplas juntamente com Martina Hingis ao vencer o Open Australia em 1999 e 2002 e WTA em 1999 e 2000. Em 2003, ele se aposentou do jogo devido a problemas de saúde. Além disso, Kournikova é um modelo conhecido por decorar as capas dos banheiros Sports Illustrated, Maxim e FHM. Também apareceu no reality show, o maior perdedor.

Quantas crianças Enrique Iglesias e Anna Kournikova têm?

Enrique Iglesias e Anna Kournikova são pais orgulhosos de três filhos.

Em 16 de dezembro de 2017, o casal recebeu as crianças gêmeas que chamaram de Nicholas e Lucy. Em 2020, seu terceiro filho nasceu, Mary (através Pessoas).

A história de Enrique Iglesias e o relacionamento de Anna Kournikova

Enrique Iglesias e Anna Kournikova se reuniram pela primeira vez em 2001, quando foram emparelhados para o videoclipe, Escape. Em agosto de 2002, os dois caminharam no tapete vermelho do MTV Video Music Awards. Depois de dois anos, o casal causou rumores de compromisso quando Kournikova foi visto com um anel de diamante rosa na partida mundial de tênis. No entanto, foram provados rumores de que eram falsos.