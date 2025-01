Quem é a namorada de Lee Jung-jae? História de trabalho e relacionamento de Lim Se-ryung

Lee Jung Jae está ganhando as manchetes devido ao recente lançamento da 2ª temporada do Squid Game, na qual ele reprisou seu papel como Seong Gi-hun. Conseqüentemente, os fãs estão curiosos sobre a vida pessoal do ator de 52 anos, incluindo seu relacionamento com a namorada e sua profissão.

Aqui está tudo o que sabemos sobre a namorada de Lee Jung-jae.

Quem Lee Jung-jae está namorando?

Lee Jung-jae está atualmente namorando Lim Se-ryung. Ela é a filha mais velha de Lim Chang-wook, que atuou como presidente honorário do Grupo Daesang.

No entanto, a estrela de The Acolyte manteve seu relacionamento privado e não compartilhou muitos detalhes sobre ele nas redes sociais. Mas Se-ryung acompanhou Jung-jae em vários eventos públicos, como o 74º Primetime Emmy Awards, onde ganhou o prêmio de Melhor Ator Principal em Série Dramática por sua atuação em Squid Game.

Jung-jae revelou que queria proteger Se-ryung de “ser magoada ou violada (sua) privacidade” como motivo para manter seu relacionamento privado. Foi também porque ela era mãe de dois filhos. (através KBIZoom)

Qual é o trabalho de Lim Se-ryung?

Lim Se-ryung é uma herdeira rica que é vice-presidente do Grupo Daesang desde 2021.

Se-ryung estudou na Universidade de Nova York, onde se formou em psicologia. Ela ingressou originalmente no Daesang Group como diretora criativa em 2012, antes de ser promovida a CEO. (através Tempos coreanos)

A história do relacionamento de Lee Jung-jae e Lim Se-ryung

Em 2005, Lee Jung-jae e sua namorada Lim Se-ryung se conheceram através de um amigo em comum. No entanto, na época, Se-ryung era casada com o CEO da Samsung Electronics, Lee Jae-yong, com quem divide um filho e uma filha. Eles se divorciaram em 2009.

Rumores de relacionamento entre Jung-jae e Se-ryung surgiram pela primeira vez em 2010. Mas eles só começaram a namorar cinco anos depois, em 2015, e a estrela do Squid Game confirmou seu relacionamento logo depois.

Atualmente, a dupla parece estar forte.