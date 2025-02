Quem é a namorada de Liangelo Ball? História do trabalho e relacionamento Nikki Mudarris

Basquete notável e rapper Bola Liangelo Ele esteve nas notícias após o lançamento de seu videoclipe, “Tweaker”. Enquanto sua carreira diversa está bem documentada, os fãs estão curiosos para explorar sua vida pessoal. Então, Quem é a namorada de Liangelo Ball?E o que você ganha para ganhar a vida?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o casal de Ball, o trabalho deles e a história do relacionamento do casal.

Quem é a namorada de Liangelo Ball?

Liangelo Ball está namorando Nikki Mudarris.

Muddaris é bastante expressivo sobre seu amor por Bal. Isso é evidente em suas publicações com o jogador de basquete em seu Instagram, sejam suas sessões de fotos ou celebrações do Halloween.

Qual é o trabalho de Nikki Mudarris?

Nikki Mudarris tem uma corrida multifacetada. Nascido em 28 de junho de 1990, Mudarris vem de Los Angeles, Califórnia. Ela obteve popularidade no mundo dos reality shows depois de ingressar no elenco de Love & Hip Hop: Hollywood como membro secundário.

Na terceira temporada, ele progrediu para se tornar o principal membro do elenco e continuou até a quinta temporada. Além disso, ela participou do reality show chamado Sardard famoso. Além disso, ele teve aparições em deixou um Steve e Love & Hip Hop: Atlanta.

Além de seus períodos na reality show, Mudarris está trabalhando como agente imobiliário no Watson Salari Group. Isso também a fez entrar no mundo do empreendedorismo depois de lançar sua própria marca de lingerie chamada Nude by Nikki em 2015 (através do Pessoas).

História da relação de Liangelo Ball e Nikki Mudarris

Liangelo Ball e Nikki Mudarris se encontraram pela primeira vez em uma viagem de caminhada. Em uma entrevista com Revista SheenOs reality shows abriram em seu primeiro encontro, dizendo: “Nos encontramos entre nós quando estamos em Runyon Canyon caminhando para nossos cães. Trocamos números e simplesmente saímos de lá”.

Foi o amor à primeira vista por Muddaris, que confessou seu amor pelo jogador de basquete três semanas após seu primeiro encontro. O casal deu as boas -vindas ao seu primeiro filho em 19 de julho de 2023, a quem eles chamavam de Lavelo Anthony Ball. Em 3 de dezembro de 2024, seu segundo filho nasceu, Laniyah Nicole Ball.