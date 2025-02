Quem é a namorada de Matthew Lawrence? História do Trabalho e Relacionamento de Rozonda Thomas

Os usuários da Internet estão ansiosos para saber tudo sobre a história dos relacionamentos de Matthew Lawrence’s noiva. Lawrence é um ator popular que estrelou vários filmes e programas de televisão notáveis ​​ao longo dos anos, incluindo a Sra. Doubtfire, Boy Meets World, Melissa & Joey e muito mais. O ícone dos anos 90 também é um cantor e um podcaster que atualmente é coanfrerion do amor fraterno, juntamente com seus irmãos Joey e Andrew.

Aqui está tudo o que sabemos sobre a namorada de Matthew Lawrence, a linha do tempo de seu relacionamento e muito mais.

Quem está deixando Matthew Lawrence?

Matthew Lawrence está namorando Rozonda ‘Chilli’ Thomas.

Thomas nasceu em 27 de fevereiro de 1971 em Columbus, na Geórgia. Ele se formou na Benjamin Elijah Mays High School em 1989, pouco antes de lançar sua carreira profissional.

Qual é o trabalho de Rozonda Thomas?

Rozonda Thomas, mais conhecido por seu nome artístico, Chilli, é um vocalista reconhecido, dançarino e atriz.

Thomas é um membro da TLC, um dos grupos de meninas de maior sucesso de todos os tempos. Atualmente, a banda consiste em Chilli e Tionne “T-Boz” Watkins, após a trágica morte do ex-membro suave “esquerda” Lopes em 2002. Thomas ingressou no FTA em 1991 e foi fundamental no sucesso global do grupo.

Ao longo dos anos, a TLC vendeu mais de 65 milhões de registros em todo o mundo, produzindo sucessos que iluminam gráficos como “Creep”, “Cachots” e “No Scrubs”. Como parte do grupo, Thomas ganhou vários prêmios Grammy ao longo de sua ilustre carreira. Além de seu trabalho com a TLC, ele também seguiu uma carreira solo, lançando seu primeiro single, “Dumb, Dumb, Dumb”, em 2008.

A história de Matthew Lawrence e o relacionamento de Rozonda Thomas

Matthew Lawrence e Rozonda Thomas começaram como amigos antes de seu relacionamento dar uma guinada romântica. Segundo os relatos, o casal começou a sair logo após o divórcio de Lawrence de sua ex -esposa, Cheryl Burke, foi concluído em 19 de setembro de 2022. Três meses depois, Lawrence e Thomas foram Instagram Oficial na véspera de Ano Novo 2022, quando compartilharam fotos deles usando dinheiro coincidente. O representante da pimenta confirmou seu relacionamento com as pessoas em 3 de janeiro de 2023 (através do abutre). O casal está estável desde então e foi visto publicamente várias vezes, compartilhando momentos adoráveis.