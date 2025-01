Quem é a namorada de Maxwell Jacob Friedman? Trabalho e Instagram de Alicia Atout

MaxwellJacob Friedman relacionamento com seu noiva atraiu muita atenção dos fãs. Conhecido como um dos melhores lutadores do elenco da AEW, MJF está na promoção desde 2019. Uma presença formidável no ringue, Friedman detém vários títulos de prestígio, incluindo o Campeonato Mundial AEW.

Aqui está tudo o que sabemos sobre a namorada de Maxwell Jacob Friedman, sua carreira profissional e muito mais.

Quem está namorando Maxwell Jacob Friedman?

Maxwell Jacob Friedman está namorando Alicia Atout.

Rumores de que MJF estava namorando Atout começaram a circular em 2023 e ganharam força quando a estrela da AEW deu dicas sutis. Atout confirmou o relacionamento em 13 de novembro de 2023, durante uma sessão de perguntas e respostas sobre ela. canal do youtube. Quando questionada diretamente sobre sua vida amorosa, Atout respondeu: “Havia uma infinidade, uma cornucópia, um saco cheio de perguntas sobre minha vida amorosa… A resposta… é sim.”

O relacionamento do casal rapidamente se tornou assunto de conversa, e os fãs admiraram o vínculo único forjado por meio de experiências compartilhadas no mundo do wrestling.

Qual é o trabalho de Alicia Atout e seu Instagram?

Alicia Atout é YouTuber e entrevistadora de bastidores atualmente contratada pela All Elite Wrestling (AEW).

Nascida em 1995 no Canadá, Atout começou sua carreira entrevistando músicos e bandas em sua plataforma, A Music Blog, Yea? (AMBY). Ele conversou com artistas notáveis ​​como Dua Lipa, Melanie Martinez, Greta Van Fleet e One Ok Rock. AMBY alcançou sucesso precoce, ganhando três prêmios musicais em seu primeiro ano, incluindo o Canadian Weblog Award de Melhor Mídia. Esse sucesso ajudou Atout na transição para o conteúdo de wrestling, onde começou a entrevistar figuras notáveis ​​​​do wrestling, como Rey Mysterio, Paige e Chris Jericho.

Mais tarde, Atout se tornou entrevistadora nos bastidores do Impact Wrestling antes de ingressar na AEW em 2019. Além disso, ela atua como diretora musical da Budweiser e influenciadora musical da Hot Topic. Além de suas funções profissionais, Atout administra um canal de sucesso no YouTube que apresenta uma mistura de estilo de vida e conteúdo relacionado ao wrestling.

No Instagram, o nome de usuário do Atout é @aliciaatoute tem um grande número de seguidores de mais de 122.000. Seu perfil destaca seu papel como apresentadora da AEW e mostra seu amor pela música, luta livre, moda e viagens. Ela costuma postar fotos impressionantes de suas roupas, momentos de bastidores e fotos com seus entes queridos, incluindo sua gata, Piper.