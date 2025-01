Quem é a namorada de Sam Darnold? Trabalho e Instagram de Katie Hoofnagle

Sam Darnold e seu namorada Katie Hoofnagle Eles supostamente estão se vendo desde 2023, o que despertou curiosidade sobre a linha do tempo de seu relacionamento. Ele é um quarterback popular, amplamente conhecido por seu tempo no Minnesota Vikings. Embora suas aventuras na NFL continuem atraindo a atenção, os fãs também estão interessados ​​em sua vida amorosa.

Aqui estão detalhes sobre a namorada de Darnold e sua profissão.

Quem Sam Darnold está namorando?

Sam Darnold está namorando Katie Hoofnagle.

Em 2023, Hoofnagle compartilhou uma postagem em Instagram no aniversário de Darnold. Ela postou uma série de fotos adoráveis ​​​​juntos no Instagram com uma mensagem sincera. A legenda diz: “Seu coração enorme, sua energia boba e sua capacidade de citar todos os filmes que você já viu são incomparáveis. Feliz aniversário de 26 anos, comemorar você é muito fácil!

Desde então, ela tem sido bastante consistente em compartilhar vislumbres de seu romance nas redes sociais e parece ser uma sólida fã dos Vikings. Além de sua presença proeminente nas redes sociais, não se sabe muito sobre o relacionamento de Darnold e Hoofnagle, já que eles parecem preferir manter suas vidas pessoais longe dos holofotes. Também não está claro quando a dupla se conheceu oficialmente e como eles se conectaram.

Qual é o trabalho de Katie Hoofnagle e seu Instagram?

Atualmente, Katie Hoofnagle é executiva de contas. Seu ID do Instagram é @_hoofy.

de acordo com ela Perfil do LinkedInHoofnagle frequentou a Universidade da Carolina do Sul para concluir seu bacharelado em Administração de Empresas. Concluiu uma especialização em Marketing e uma especialização em Nutrição e Sistemas Alimentares.

Ele tem experiência diversificada em vários setores, incluindo conteúdo, mídia social, finanças e vendas. Atualmente trabalha como executiva de contas em uma empresa de desenvolvimento de software, a Renvio. Hoofnagle tem atualmente mais de 3.000 seguidores em sua conta do Instagram. Ele geralmente envia conteúdo relacionado a jogos da NFL, estilo de vida, férias, vida amorosa e muito mais.