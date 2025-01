Quem é a namorada de Von Miller? Trabalho e Instagram de Megan Denise

Por MillerSua vida pessoal sempre foi um tema de interesse, especialmente seu relacionamento com a namorada. Embora Miller seja conhecido por sua impressionante carreira como linebacker do Buffalo Bills, sua vida romântica também atraiu muita atenção.

Aqui estão mais informações sobre a namorada de Von Miller.

Quem Von Miller está namorando?

Von Miller está namorando Megan Denise.

Von Miller e sua namorada, Megan Denise, tiveram um relacionamento difícil desde que começaram a namorar em 2017. Mas o casal se separou em 2021. Miller supostamente acusou Denise de buscar atenção e é por isso que os dois se separaram, segundo rumores. Após o nascimento de seu filho em meados de 2021, Miller teria se arrependido da gravidez.

O casal teve um relacionamento intermitente e voltou a ficar junto no final de 2023, quando Denise estava grávida do terceiro filho. No entanto, o relacionamento deles enfrentou uma grande reviravolta quando, em novembro de 2023, Denise acusou Miller de agressão durante uma discussão acalorada. Na época, Denise estava grávida e alegou que Miller havia pressionado seu pescoço. Ele também denunciou a suposta agressão às autoridades.

Mas, numa reviravolta, Denise retirou sua declaração alguns dias depois. Miller também negou as alegações, afirmando: “É 100% falso. “É exagerado.” Apesar do incidente dramático, o casal aparentemente ainda está junto. (através Essencialmente esportes)

Qual é o trabalho de Megan Denise e seu Instagram?

Megan Denise tem uma carreira variada que inclui modelo e dançarina exótica. Ela trabalhou como dançarina de pole dance antes de iniciar sua própria linha de roupas, Moore Cinturado. Sua marca se concentra em shapewear e roupas esportivas femininas.

Além de seu trabalho no mundo da moda, Denise também é esteticista médica licenciada. Alcançou grande popularidade nas redes sociais, com mais de um milhão de seguidores em sua conta do Instagram. Seu ID do Instagram é @megadenise.