Quem é a noiva de Matthew Tkachuk? Emprego e histórico de relacionamento de Ellie Connell

Curioso Matthew Tkachukuk’s relacionamento com o dele noiva? A estrela da Florida Panthers manteve grande parte de sua vida pessoal em particular, mas seu compromisso despertou interesse entre os fãs. Enquanto continuava se destacando em sua carreira de hóquei, sua noiva permaneceu ao seu lado, comemorando seus marcos e sucessos.

Vamos dar uma olhada no relacionamento de Matthew Tkachuk, sua viagem com sua noiva e o que sabemos sobre sua vida privada.

Quem está cometido Matthew Tkachuk?

A estrela da Florida Panthers, Matthew Tkachuk, está comprometida com Ellie Connell.

O casal manteve seu relacionamento amplamente privado, mas anunciou seu compromisso em abril de 2024, apenas alguns meses antes de Tkachuk vencer a Stanley Cup. Enquanto Tkachuk compartilhou algumas fotos de Connell em InstagramEla mantém suas redes sociais privadas. Ela estava ao seu lado durante as comemorações do Campeonato Panthers em junho de 2024. A família de Tkachuk, incluindo seu pai, o ex -jogador da NHL Keith Tkachuk, se juntou a eles.

Qual é o trabalho de Ellie Connell?

Ellie Connell trabalha como consultora de viagens de luxo da Travelless Trips, uma empresa especializada em experiências de viagem curadas. Sua página privada no Instagram vincula sua conta profissional, onde ele promove seus serviços de planejamento de viagens.

De acordo com sua biografia da empresa de viagens siteConnell tem uma paixão pelas viagens que começaram em sua infância em St. Louis, Missouri. É especialista em planejamento personalizado de férias, desde fugas de luxo a experiências de imersão cultural, aproveitando sua rede global para fornecer itinerários de viagens únicos e problemáticos.

A história de Matthew Tkachuk e o relacionamento de Ellie Connell

Os detalhes exatos de como e quando Matthew Tkachuk e Ellie Connell se reuniram permanecem privados. Seu relacionamento foi divulgado em 2022, quando Tkachuk compartilhou férias com Connell no Instagram. O casal fez seu primeiro público aparência Nos prêmios da NHL em junho de 2023. Naquele ano, Tkachuk foi finalista do Hart Memorial Trophy.

Connell revelou seu compromisso em abril de 2024 por meio de capturas de tela de sua conta privada no Instagram. As fotos capturaram Tkachuk propondo em um barco em Fort Lauderdale, Flórida. Dois meses depois, ele se juntou a Tkachuk e sua família para comemorar enquanto os Panteras da Flórida venceram a Stanley Cup, marcando um marco tanto em sua carreira quanto em sua vida pessoal.