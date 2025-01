Quem é a nova namorada de Josh Hall? Trabalho e Instagram de Stephanie Gabrys

José Hall Recentemente, ele compartilhou uma foto com sua namorada, Stephanie Gabrys, despertando a curiosidade dos fãs sobre sua história de amor. Radicado no Tennessee, ele é um profissional imobiliário que também apareceu no programa de sua ex-mulher, Christina in the Country. Embora sua carreira e a atual batalha pelo divórcio continuem nas manchetes, sua recente vida amorosa aparentemente também atraiu atenção.

Aqui estão detalhes sobre a nova namorada de Hall, Gabrys, e sua profissão.

Quem está namorando Josh Hall?

Hall está namorando Stephanie Gabrys.

Há alguns dias, surgiram rumores de que Hall teria alguém novo em sua vida durante seu divórcio de Christina Haack. Segundo uma fonte que conversou com PessoasHall e esse indivíduo se conheceram em Nashville e já namoram há algum tempo. A fonte observou: “Ela não estava tentando namorar, mas conheceu alguém e eles eram o par perfeito. Ele está tentando viver uma vida mais privada e não quer ser uma celebridade. “Ele não ostentou o relacionamento, mas não é segredo.”

No entanto, os rumores foram finalmente confirmados recentemente, quando Hall desejou feliz aniversário a Gabrys em sua história no Instagram. Ele compartilhou seu momento aconchegante, em que ela estava sentada em seu colo perto de uma lareira. Eles estavam vestindo roupas de inverno. Sua legenda dizia: “Feliz 35º dia para esta vida real (emoji de anjo).” Gabrys republicou sua história e também agradeceu.

Qual é o trabalho de Stephanie Gabrys e seu Instagram?

Gabrys é atualmente uma modelo de fitness e estilo de vida. Seu ID do Instagram é @stephaniegabrys.

de acordo com ela Perfil do LinkedInGabrys foi para o Columbia College Chicago para concluir seu bacharelado em Belas Artes em Design de Moda/Vestuário. Durante seus anos de universidade, ela trabalhou como designer de moda freelance. Mais tarde, ela se tornou visual merchandiser de várias marcas sofisticadas, incluindo Louis Vuitton, Macy’s e Saks Fifth Avenue. Atualmente, ela está vinculada a uma agência direta de talentos e trabalha como modelo de fitness e estilo de vida. Atualmente ela tem mais de 8.000 seguidores no Instagram, onde carrega conteúdo relacionado a moda, modelagem e fitness.