Quem é Ekin-Su Cülcüloğlu na 2ª temporada de Love Island: All Stars?

Curioso para saber sobre a entrada dramática de Ekin-Su Cülcüloğlu em Ilha do Amor: todas as estrelas Temporada 2? A nova temporada não perdeu tempo em entregar uma surpresa que empolgou os fãs. Com uma entrada dramática e um desafio de alto risco, o mais recente concorrente está pronto para agitar a villa desde o início.

Vamos explorar o que o retorno de Cülcüloğlu significa para os ilhéus e como ele dá o tom para o drama que está por vir.

Quem é Ekin-Su Cülcüloğlu de Love Island: All Stars Season 2?

Ekin-Su Cülcüloğlu, o vencedor da 8ª temporada de Love Island UK em 2022, fez um retorno surpresa à villa como a primeira bomba da 2ª temporada de Love Island: All Stars.

Apresentado durante o episódio de estreia pela apresentadora Maya Jama, Cülcüloğlu entrou no show com uma reviravolta. Ela foi encarregada de selecionar três competidores do sexo masculino para passar algum tempo no jardim secreto antes de tomar a decisão de roubar um deles em 24 horas.

Esta é a segunda aparição de Cülcüloğlu na Ilha do Amor, após sua vitória ao lado de Davide Sanclimenti em 2022. Ele chegou com força no terceiro dia da oitava série naquela época e conquistou o título do show com Sanclimenti. Os dois namoraram por mais de um ano antes de se separarem em 2023. A separação atraiu muita atenção devido a declarações públicas conflitantes, com Ekin-Su Cülcüloğlu anunciando a separação primeiro e Sanclimenti questionando sua versão dos acontecimentos. Apesar da separação, ambos mantiveram destaque na mídia.

Cülcuoğlu fixo que se juntou Love Island: All Stars para “reescrever sua história”. Ele considerou o show uma parte fundamental de sua jornada e refletiu sobre seu crescimento durante a temporada original. Seu retorno gerou reações mistas, com alguns fãs entusiasmados e outros questionando seus motivos devido a seus comentários anteriores sobre se distanciar da franquia.

Além de suas aparições na televisão, Ekin-Su Cülcüloğlu fechou negócios com grandes marcas, incluindo um com Oh Polly. Seu retorno à Ilha do Amor a reúne com seu ex-co-estrela Luca Bish, gerando buzz para a série All Stars. Além disso, seu retorno traz nostalgia e novo drama ao show. Os espectadores verão de perto como se desenrola sua segunda viagem à villa na nova temporada.