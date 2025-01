Quem é Gunner Stockton, quarterback da Geórgia, substituindo Carson Beck?

Curioso para saber qual será o novo quarterback da Geórgia? Artilheiro Stockton substituirá Cincêndio criminosoque saiu após uma operação do ligamento cruzado anterior. Com as esperanças dos Bulldogs nos playoffs em jogo, Stockton liderará o ataque no Sugar Bowl contra o Notre Dame.

Aqui está um rápido resumo da jornada de Stockton, sua carreira universitária até agora e o que sua primeira partida significa para a disputa pelo título da Geórgia.

Quem é o artilheiro Stockton?

Gunner Stockton é um quarterback redshirt do segundo ano do Georgia Bulldogs, medindo 1,80 metro e pesando 215 libras.

Ele ingressou no programa em 2022 como um recruta quatro estrelas, altamente avaliado pela ESPN e 247 esportes. Stockton serviu principalmente como reserva de Carson Beck, mas agora deve ser titular no próximo jogo do Sugar Bowl da Geórgia.

Stockton cresceu em Tiger, Geórgia, e estudou na Rabun County High School. Durante sua carreira no ensino médio, ele ganhou atenção por sua forte habilidade de passe e capacidade atlética, estabelecendo vários recordes estaduais, incluindo passes para touchdown na carreira. Mais tarde, ele se comprometeu com a Geórgia, onde optou por redshirt em seu primeiro ano para se desenvolver dentro do programa.

Desde sua temporada redshirt em 2022, Stockton teve um tempo de jogo limitado. Em 2023, ele completou 12 das 19 tentativas de passe para 148 jardas, com dois touchdowns e uma interceptação. Sua temporada de 2024 viu um pouco mais de ação, com Stockton completando 25 de 32 passes para 206 jardas e uma interceptação (via NBC). Sua aparição mais notável ocorreu durante o SEC Championship Game contra o Texas, onde interveio após a lesão de Beck e completou 12 de 16 passes para 71 jardas.

Carson Beck foi submetido a uma cirurgia UCL, o que o excluiu do College Football Playoff. Isso coloca Gunner Stockton na linha para iniciar o confronto das quartas de final da Geórgia contra Notre Dame no Sugar Bowl. A Geórgia, agora em busca de uma vaga no Orange Bowl contra o Penn State, enfrenta muito em jogo em um jogo atrasado por um ataque mortal em Nova Orleans.

O técnico da Geórgia, Kirby Smart, destacou a ética de trabalho e a preparação de Stockton para o cargo inicial, enfatizando sua preparação ao longo do tempo. O próximo desempenho de Stockton no Sugar Bowl será fundamental, já que a Geórgia busca continuar sua sequência nos playoffs.