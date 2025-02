Quem é John Malkovich no Fantástico Quarteto: Passos do Trailer?

Ele Primeiro trailer oficial para Os Quartos Fantásticos: Primeiros passos Chegou online. Ele oferece aos fãs, que não participaram do evento Comic-Con de San Diego no ano passado, sua primeira estréia icônica no MCU da equipe. No entanto, o trailer Fantastic Four também contém uma breve visão de O personagem de John Malkovich. Consequentemente, os fãs estão curiosos sobre quem poderia estar interpretando o ator de 71 anos no próximo filme.

Então, aqui estão todos os detalhes que aprendemos sobre o papel de Malkovich no Quarteto Fantástico: os primeiros passos.

John Malkovich está tocando fantasmas vermelhos no trailer Fantastic Four: First Steps ‘?

Atualmente, não está confirmado se o ator fraudulento está jogando fantasmas vermelhos no trailer Fantastic Four: First Steps.

No entanto, de acordo com um relatório do notável scooper Charles Murphy de Murphy multiversoSegundo relatos, John Malkovich foi escolhido como Ivan Kragoff, também conhecido como Ghost Red. O personagem apareceu pela primeira vez em quadrinhos Fantastic Four no número 13, publicado em janeiro de 1963. Ele é representado como um gênio científico russo que ficou fascinado por raios cósmicos.

Depois que o Quarteto Fantástico é exposto aos raios durante a exploração espacial e obtenha seus poderes icônicos, Kragoff projeta um experimento. Este experimento é visto para construir sua própria espaçonave e preenchê -la consigo mesmo e com seus macacos. Então ele se expõe os macacos aos raios cósmicos, o que os faz sofrer mutações em seres superpoderosos.

Depois disso, Kragoff e seu exército de macacos super -humanos lutam contra o Quarteto Fantástico na área azul da Lua. As lutas enquanto querem demonstrar superioridade da Rússia aos Estados Unidos. No entanto, ele logo é derrotado pelo Quarteto Fantástico. A equipe consegue enviá -lo virando seus próprios macacos contra ele, depois de descobrir como o fantasma vermelho os abusou.

Kragoff está preso no espaço com seus macacos, que ficam com raiva dele. No entanto, ele finalmente encontra o caminho de volta à Terra. Ele também consegue recuperar seus macacos sob seu controle. A rede fantasma continua a entrar em conflito com o Quarteto Fantástico várias vezes. Além disso, ele até acaba lutando contra outros heróis como os Vingadores.

Embora o papel exato de John Malkovich não tenha sido revelado pela escrita, o Quarteto Fantástico: os primeiros passos serão lançados nos cinemas em 25 de julho de 2025. Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon-West Bachrach e Joseph Quinn Star como equipe inicial.