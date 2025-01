Quem é Jon Husted, o substituto de Vance no Senado?

O tenente-governador de Ohio, Jon Husted (R), se tornará a mais nova adição ao Senado depois que o governador Mike DeWine (R) o escolheu para ocupar o lugar do vice-presidente eleito Vance na sexta-feira.

DeWine fez o anúncio após significativa especulação e consideração por parte de um “grande número de pessoas”, incluindo o ex-candidato presidencial Vivek Ramaswamy. Husted disse na entrevista coletiva que planeja começar a trabalhar rapidamente e concorrerá nas eleições especiais de 2026 para cumprir o restante do mandato de Vance.

“Estou honrado em aceitar a nomeação para servir o povo de Ohio no Senado dos Estados Unidos”, disse Husted.

Embora Husted possa ser um rosto relativamente novo no cenário nacional, ele tem uma vasta experiência na política de Ohio. Ele teve um momento no cenário nacional em julho, na Convenção Nacional Republicana, quando nomeou formalmente Vance para vice-presidente.

Ele começou sua carreira política na Câmara do Estado de Ohio e acabou se tornando um dos mais jovens a servir como presidente da Câmara.

Ele serviu por um breve período no Senado estadual antes de ser eleito secretário de estado de Ohio em 2010. Ele foi reeleito em 2014 e inicialmente buscou o governo em 2018, mas abandonou sua candidatura a vice-governador como companheiro de chapa de DeWine.

DeWine e Husted venceram por pouco em 2018, mas venceram confortavelmente a reeleição em 2022.

DeWine disse na sexta-feira que sua decisão de nomeação foi difícil e que ele queria alguém que conhecesse bem o estado, entendesse as interações entre os governos federal e estadual e fosse um “burro de carga” no Senado. Ele também disse que queria que seu escolhido tivesse “habilidades” e “determinação” para estar disposto a concorrer continuamente.

O substituto de Vance, que anunciou sua renúncia ao cargo na semana passada, só poderá servir por nomeação governamental até 2026, quando deverá concorrer em eleição especial. Eles teriam então que concorrer novamente em 2028 para um mandato completo.

“Havia muitas pessoas que considerei muito qualificadas para servir no Senado dos Estados Unidos, para representar o estado de Ohio, mas cheguei à conclusão ao ver que a pessoa mais adequada para ser senador dos Estados Unidos é uma pessoa “Ele é esteve perto de mim nos últimos seis anos, uma pessoa com quem trabalho quase todos os dias, e esse é o tenente-governador Jon Husted”, disse DeWine.

Husted disse que espera trabalhar com o presidente eleito Trump, Vance e a maioria republicana no Senado para combater a inflação, acabar com a imigração ilegal e promover “valores conservadores”. Ele disse que, como senador, quer pressionar para que o governo federal devolva o poder aos estados, principalmente em educação, força de trabalho e programas sociais.

“Conheço bem Ohio e lutarei por Ohio como senador dos Estados Unidos”, disse ele.

Husted disse que espera ter um impacto particular no papel da tecnologia na vida das pessoas.

Antes de sua nomeação para o Senado, especulava-se que Husted estava considerando uma candidatura a governador em 2026 para suceder DeWine, que terá mandato limitado. Mas Husted disse que a nomeação para o Senado era uma oportunidade que “não pode ser desperdiçada”.

Husted disse que não sabe exatamente quando assumirá o cargo, mas conversou com o líder da maioria no Senado, John Thune (RSD) e “quanto mais cedo melhor”.

Husted é casado com sua esposa, Tina, e tem três filhos.

