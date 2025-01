Quem é Karoline Leavitt, secretária de imprensa da Casa Branca?

Karoline Leavitt Recentemente, ele fez história, tornando -se o mais jovem secretário de imprensa da Casa Branca a ir a jornalistas quando entregou sua primeira conferência de imprensa oficial na Casa Branca na terça -feira. Leavitt, um defensor de Donald Trump, chamou a atenção de várias cabeças devido às respostas que ele deu aos jornalistas. Como tal, o público em geral manifestou maior interesse em saber mais sobre o secretário de imprensa mais jovem da Casa Branca.

Quem é Karoline Leavitt?

Alumin do St. Anselm College de New Hampshire, Karoline Leavitt tem sido uma conservadora franca durante a maior parte de sua vida adulta. Leavitt entrou na Casa Branca pela primeira vez em 2019, quando ingressou no primeiro governo Trump como estagiário. Eventualmente, ele alcançou o alcance de um assistente de imprensa antes de servir como diretor de comunicações da representante Elise Stefanik após a derrota de Trump nas eleições presidenciais de 2020. Com a ajuda de Leavitt, Stefanik conseguiu destacar com sucesso Liz Cheney.

Karoline Leavitt ainda tem uma campanha do Congresso por conta própria, tendo jogado o primeiro distrito do Congresso de New Hampshire aos 23 anos, de acordo com The Washington Post.

Durante as eleições de 2024, Karoline Leavitt trabalhou com Donald Trump como seu secretário de imprensa nacional, juntando -se a ele em várias manifestações, eventos de campanha e até aparições no tribunal. Mãe de uma, Leavitt defendeu ativamente Trump, emitindo um contador agressivo aos seus críticos e estendendo o escopo de suas idéias conservadoras durante as recentes eleições presidenciais.

Donald Trump também reconheceu os esforços de Karoline Leavitt em novembro de 2024, quando nomeou o funcionário de 27 anos como o 36º Secretário da Casa Branca. “A karolina é inteligente, difícil e provou ser um comunicador altamente eficaz. Tenho a máxima confiança que se destacará no pódio e ajudará a entregar nossa mensagem ao povo americano como nós, o que fazemos aos Estados Unidos novamente “, disse o 47º presidente dos Estados Unidos.