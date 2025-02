Quem é Michael em Jogos de Besta? Grammy 453 jogador vencedor explicou

Espectadores estão ansiosos para aprender mais sobre Jogador 453O que é chamado MiguelNa série de competições de reality shows do Amazon Prime Video, Jogos de Besta. A série recebe mil concorrentes, enfrentando -os em vários desafios mentais e físicos. O último campeão a sobreviver a vencer um prêmio em dinheiro de cinco milhões de dólares. Episódio 6 dos Jogos de Beast traz ao centro das atenções “Grammy -Ganador” Michael, dando muito curioso sobre seu trabalho e louvor.

Sem mais delongas, aqui estão detalhes que os fãs do programa precisam conhecer sobre Michael, também conhecido como Concorrente 453.

Quem é o Beast Games 453 jogador, também conhecido como Michael Robert House?

Conhecido como jogador 453 no programa, Michael Robert House é ator e músico por profissão.

Michael era membro de uma banda punk celta chamada Pipes and Pink. Seu álbum, Found and Lost, foi homenageado com um prêmio Andel em 2012. Apesar de ter sido apresentado como um artista vencedor do Grammy, infelizmente ele ainda não tem um registro de ter um. A Andel Awards estimada é frequentemente conhecida como Grammys tchecos e compartilham várias semelhanças.

Nesse sentido, Michael pode ter sido descrito como um “vencedor do Grammy” nos Jogos Beast. Além disso, o músico colaborou com vários artistas, como Karol G e Adam Hicks em vídeos musicais. Além de sua carreira musical, ele também se aventurou no mundo da performance.

Michael fez sua estréia na televisão ensaiando um tatuador com Jelly Roll em um esboço no Jimmy Kimmel Live! Em 2013. Isso foi seguido por um papel provisório no tio Jimmy. Ele também está programado para aparecer no filme de terror de Kjell Dokkvar, Slayhouse de Mickey, onde Psycho Bob é atribuído.

Os vídeos do Amazon Prime já haviam apresentado os espectadores a Michael Robert House, também conhecido como Jogador 453, nos episódios iniciais. No entanto, ele chamou a atenção de muitos no episódio 6, quando foi coroado como o capitão do time rosa. Michael também acabou sendo um dos 10 melhores. Embora, no episódio 8, os espectadores tenham sido surpreendidos e os outros concorrentes, reivindicando estrategicamente US $ 223.000 dos US $ 1 milhão oferecidos pelo MRBEAST.