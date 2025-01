Quem é Michael Gandolfini em Demolidor: Nascido de Novo? O filho do Rei do Crime?

O trailer de Demolidor: Nascido de Novo finalmente caiu e ofereceu aos fãs uma amostra do que esperar da próxima série. Uma coisa que chamou a atenção dos fãs foi uma breve olhada no personagem de Michael Gandolfini. Conseqüentemente, os fãs estão curiosos para saber quem Gandolfini interpreta em Born Again.

Então, qual personagem Michael Gandolfini interpreta em Demolidor: Nascido de Novo? Ele é filho do Rei do Crime? Aqui estão todas as suas perguntas respondidas.

Michael Gandolfini interpretará o filho do Rei do Crime em Demolidor: Nascido de Novo?

Michael Gandolfini não interpretará o filho do Rei do Crime em Demolidor: Nascido de Novo. Ele supostamente interpretará um personagem chamado Daniel Blade.

O papel de Gandolfini como Daniel Blade foi aparentemente confirmado em um Lista de direitos autorais nos EUA para a série. O personagem Daniel Blade parece ter sido criado especialmente para a série, já que ele não existe na Marvel Comics ou mídia relacionada.

No entanto, isso não impediu os fãs de teorizar que o ator de The Many Saints of Newark poderia interpretar um jovem Fisk ou seu filho Richard. Nos quadrinhos, o filho de Fisk, Richard, é um criminoso que teve pseudônimos como The Schemer e The Rose. “Richard Fisk ou o adolescente Wilson Fisk”, um fã consciente.

Ligando para ele agora, ele será o filho secreto do Rei do Crime. –Jack Archer (@WonderingSubo) 15 de janeiro de 2025

Um fã afirmou reddit que Gandolfini poderia interpretar Muse. Muse é um notável adversário do Demolidor que foi confirmado para a série.

Não se sabe muito sobre o personagem de Michael Gandolfini, graças ao ator que se manteve calado sobre o assunto. Quando questionado sobre isso em entrevista ao Colisorele simplesmente afirmou que seu personagem era nativo de Staten Island e não divulgou quaisquer outros detalhes.

Demolidor: Nascido de Novo estreará em 4 de março de 2025. Dario Scardapane, Chris Ord e Matt Corman desenvolveram a série.

Charlie Cox lidera a série, reprisando seu papel como Matt Murdock/Demolidor da série Netflix e projetos anteriores do MCU, como She-Hulk: Attorney at Law. Também reprisando seus papéis estão Vincent D’Onofrio, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Os novos membros do elenco incluem Gandolfini, Margarita Levieva, Nikki M. James e Genneya Walton.