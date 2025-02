Quem é o Copperhead no Capitão América 4: Brave New World?

Capitão América: Brave Novo Mundo Agora está nos cinemas, que leva o Capitão América de Sam Wilson cara a cara com uma nova ameaça: Cabeça de cobreum vilão com tema de cobra interpretado por Jóhannes Haukur Jóhannesson. Embora o burburinho do filme tenha se concentrado amplamente na estréia do Network Hulk, a chegada do Copperhead apresenta uma nova ameaça ao universo cinematográfico da Marvel (MCU).

Mas quem é esse vilão e como se encaixa no universo cinematográfico da Marvel? Mostre para baixo para mais detalhes.

Copperhead em Capitão América 4: Brave New World explicou

Nos quadrinhos da Marvel, a Copperhead é mais conhecida como Davis Lawfers, um vilão baseado em cérebros e dispositivos em vez de superpotências. Seu traje de alta tecnologia, completo com luvas venenosas e um capacete que transmite “cobre”, foi um presente da Madame Hydra, também conhecido como o Segundo Viper. As leis apareceram pela primeira vez no Capitão América #337 em 1988, criadas por Mark Gruenwald, Ralph Macchio e Tom Morgan.

Copperhead é um ex -funcionário do governo se transformou em um autor intelectual do Multiplicice, recrutado por Madame Hydra para se infiltrar na Sociedade Snake, um notório grupo de vilões com tema de cobra. Ao longo dos anos, esteve envolvido em vários esquemas, incluindo a transformação da sociedade em soluções de cobra, uma organização corrupta destinada às principais corporações.

Embora ele não seja um vilão de alto nível, Copperhead atravessou estradas com heróis como o Homem-Aranha e os Vingadores, ganhando uma reputação como uma espinha persistente ao seu lado. Copperhead em Capitão América: O Brave New World é reinventado como um antagonista humano, jogando as características de répteis de seu colega de quadrinhos.

Como está o chefe de cobre do Marve World da Marvel Comics?

Capitão América: Brave New World toma liberdades criativas com o material de origem. Nos quadrinhos, Davis Lawfers é um líder calculado que evita o combate direto, preferindo deixar seus planos e equipe fazer o trabalho. Seu comportamento silencioso e habilidades organizacionais o tornam um chefe justo, mas exigente, embora ele não goste de críticas.

O filme, no entanto, apresenta uma cabeça de cobre mais prática, que participa de confrontos físicos, mantendo sua vantagem tática. Em uma entrevista com O repórter de HollywoodJóhannesson destacou essas diferenças, apontando: “Nos quadrinhos, ele é como meia cobra, então isso é algo diferente. Ele é um humano. Mas há semelhanças com o ator: “Não é um cara legal, certo?