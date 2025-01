Quem é o criador de Marvel Rivals e como conseguir essa skin de Sr. Fantástico?

Curioso porque Rivais da Marvel Os fãs estão falando sobre a pele de The Maker, também conhecido como Reed Richards? Este traje escuro exclusivo é uma das adições mais esperadas ao jogo e promete trazer um toque único à 1ª temporada.

Desde suas sinistras origens cômicas até o custo do jogo, aqui está tudo o que você precisa saber sobre o skin The Maker e por que os jogadores estão ansiosos para adicioná-lo à sua coleção.

Quem é o The Maker do Marvel Rivals nos quadrinhos?

The Maker é uma versão distorcida de Reed Richards do Ultimate Universe da Marvel (Terra-1610). Sua virada vil vem de uma mistura de trauma, ambição e intelecto incomparável. Criado por Jonathan Hickman, apareceu pela primeira vez em Ultimate Fallout #4. O Criador representa o lado sombrio da busca incansável do Sr. Fantástico por conhecimento.

Ao contrário de sua contraparte da Terra-616, The Maker usa seu intelecto sem restrições morais, buscando remodelar o multiverso em sua visão “perfeita”. Seus crimes incluem aniquilar universos, lobotomizar Tony Stark e aprisionar versões alternativas de si mesmo em câmaras de tortura em loop temporal. Sua transformação sombria faz dele um dos vilões mais perturbadores da Marvel.

Como obter a skin The Maker do Sr. Fantástico em Marvel Rivals e qual é o seu custo?

A skin Maker para Mr. Fantastic estará disponível para compra na loja Marvel Rivals a partir de 10 de janeiro de 2025 às 9h UTC. Os jogadores podem comprar a skin individualmente por 1.400 unidades ou como parte do The Maker Bundle, que custa 1.800 unidades durante uma venda por tempo limitado. Após o término da venda, o preço do pacote aumenta para 2.200 unidades.

O Maker Bundle inclui vários itens:

O traje do criador

Animação MVP de ruptura molecular

Emote de Gênio Distorcido

Placa de identificação do fabricante

Pulverizar

Este pacote oferece melhor valor em comparação com a compra de itens separadamente. Como outros cosméticos exclusivos, espera-se que The Maker Skin seja um best-seller durante a 1ª temporada. Com sua conexão com um dos vilões mais perturbadores da Marvel, esta skin é uma adição de destaque para os fãs ansiosos por explorar o lado mais sombrio da história. o Quarteto Fantástico.