Quem é o Darkwing 2 na 3ª temporada Invincible e quais são seus poderes?

Os espectadores estão ansiosos para ver o que se segue para o Darkwing 2 na 3ª temporada invencível. Introduzido na temporada anterior, lutou contra invencível e o pegou em Shadowverse. Após os eventos de sua luta, uma marca heróica planeja deixá -la atrás das grades por seus atos horríveis em nome da vingança. No entanto, ele agora voltou de uma nova maneira, deixando muitos ansiosos para aprender sobre suas intenções atuais. Aqui estão os detalhes sobre o enredo da 3ª temporada de Darkwing 2 e seus poderes.

Darkwing 2 da temporada 3 Invincible explicou

O Darkwing original difere do atual devido à sua semelhança cômica com o protetor de Gotham, Batman. Ele tinha um conjunto de habilidades semelhantes, alimentado pela vingança, contando com dispositivos avançados e combate corpo a corpo em vez de super -pau. Quando seu filho noturno (Darkwing 2) usava seu manto, ele não estava de acordo com seus passos.

Primeiro, ele não é um lutador de crimes disciplinados, mas instável e brutal. Ao contrário do seu antecessor, ele vive sob constante pressão para proteger a cidade, o que o leva a cometer atos graves e perder o controle às vezes. Ele também não gosta de ser chamado de parceiro.

Embora o Darkwing 2 tenha causado problemas na segunda temporada, ele ainda é visto como o protetor da cidade da meia -noite, pronto para colocar criminosos no joelho e servir justiça. Embora suas ações anteriores não possam ser esquecidas, ele agora voltou como um homem mudado.

Ele canaliza sua heróica Nature Resgating Mark, Eva, e os guardiões do Doc Sismic e seus monstros subterrâneos. Enquanto isso, Mark fica surpreso ao vê -lo, já que ele acha que está preso. Com a má impressão de Darkwing 2 persistindo na mente de Mark, ele avisa a todos ao seu redor que Darkwing 2 é um assassino.

Darkwing 2 reconhece seus comentários e diz: “Ele está certo. Eu fiz coisas terríveis. Mas isso foi antes, mas agora estou melhor, graças a Cecil”. Mais tarde, os Guardiões finalmente se ligam a combater outras ameaças.

O que são 2 poderes e habilidades de Awing Dark?

Darkwing 2 parece ter habilidades de artes acrobáticas e marciais. No entanto, uma de suas qualidades únicas é que você pode acessar quando o Habverse Shadow, pegando quem quiser na dimensão.

Ele também exerce a capacidade de ouvir os Hams Shadow alertando os heróis sobre quaisquer possíveis ameaças. Suas outras habilidades incluem combate corpo a corpo e um traje de esqueleto de Exo que amplifica sua força.