Quem é o ex -hanband de Kim Mulkey? Jó e crianças de Randy Robertson

Kim Mulkey é amplamente conhecido como ex -jogador de basquete e treinador da equipe feminina da Universidade Estadual da Louisiana. Embora suas realizações no jogo estejam bem documentadas, o centro de atenção está agora em sua vida pessoal. Muitos se sentem curiosos com o relacionamento do medalhista de ouro olímpico com seu ex -parceiro. Então, quem é o ex -banda de Kim Mulkey e o que ele ganha para ganhar a vida?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a ex -esposa de Mulkey, seu trabalho e seus filhos.

Com quem estava Kim Mulkey?

O ex -hanband de Kim Mulkey é Randy Robertson.

Segundo relatos, Mulkey e Robertson atravessaram a primeira vez durante seu tempo como estudantes da Universidade da Louisiana Tech. As faíscas começaram a voar, e a dupla acabou caindo de cabeça uma para a outra.

Kim Mulkey e Randy Robertson casaram -se em 17 de julho de 1987, em uma cerimônia privada na Primeira Igreja Batista da Louisiana. Após anos de união, o casal decidiu se separar em 2006. Após o divórcio, Mulkey e Roberston parecem ter adotado uma suição e atualmente estão se concentrando em suas respectivas corridas. (através O fio)

O que é o trabalho de Randy Robertson?

Randy Robertson tem uma corrida multifacetada.

De acordo com o dele LinkedIn O perfil, atualmente tem sua sede em Waco, Texas. Ele obteve um título de BS da Universidade da Louisiana Tech, onde também serviu como marechal de campo para os Bulldogs da equipe. Robertson teve um período de sucesso com a equipe, jogando em 1975 e 1976. Mais tarde, ele completou seu domínio na Universidade do Alabama.

Atualmente, ele atua como proprietário e CEO da Inovação: a equipe de marketing. Além disso, Randy Robertson possui marketing e consultoria de inovação e Robertson Communications.

Robertson é o ex -governador do 10º Distrito da Federação Americana de Publicidade (AAF). Ele também ocupou o cargo de presidente no nordeste da Aaf Louisiana. (através Inovação)

Além disso, ele é membro do Conselho do Hall da Fama dos Esportes do Texas, da Câmara de Comércio Waco, o clube de reforço atlético da Midway High School, o clube de meninos e meninas e AAF Waco.

Quantas crianças Kim Mulkey e Randy Robertson têm?

Kim Mulkey e Randy Robertson compartilham dois filhos.

O casal deu as boas -vindas ao seu primeiro filho, Makenzie Fuller, em 16 de setembro de 1991. Ela é uma ex -jogadora de basquete. Seu segundo filho, Kramer Reid Robertson, nasceu em 20 de setembro de 1994. Ele é um jogador profissional de beisebol e atualmente um agente livre.