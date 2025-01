Quem é o ex-marido de Cheryl Burke? História de trabalho e relacionamento de Matthew Lawrence

Cheryl Burke Ele é um dançarino conhecido que ganhou dançando com as estrelas consecutivamente. Burke recentemente foi sincero sobre sua vida pessoal no podcast Oldish e os fãs estão curiosos sobre sua vida pessoal desde então. Então, Quem é o ex-marido de Cheryl Burke?E o que ele faz?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a ex-parceira de Burke, seu trabalho e a história de relacionamento do casal.

Quem é o ex-marido de Cheryl Burke?

O ex-marido de Cheryl Burke é Matthew Lawrence.

Lawrence está atualmente em um relacionamento com Rozonda “Chilli” Thomas. Por outro lado, Burke parece ter abraçado o estado de solteiro. Em 2023 postagem no instagramfalou sobre sua vida pessoal e escreveu: “Hoje tenho orgulho de dizer que estou sozinha, não sozinha, e embora o ano passado tenha tido seus desafios, sinto muito orgulho em saber que superei tudo graças à minha ajuda”. eu mesmo.”

Qual é o trabalho de Matthew Lawrence?

Matthew Lawrence é ator, cantor e apresentador de podcast.

Nascido em 11 de fevereiro de 1980, Lawrence nasceu em Abington Township, Condado de Montgomery, Pensilvânia. Ele fez sua estreia como ator na série de televisão Dynasty. Além disso, Lawrence apareceu em muitos programas e filmes, como Mrs. Doubtfire, Superhuman Samurai Syber-Squad, Brotherly Love, Angels in the Endzone, Boy Meets World e muitos mais.

Lawrence fez sua estreia como cantora no Desfile de Ação de Graças da Macy’s ao lado de seu irmão Joey nos anos 80. A dupla também formou uma banda chamada Still Three com outro irmão, Andy. Em fevereiro de 2023, os irmãos iniciaram um podcast intitulado Brotherly Love.

História de relacionamento de Cheryl Burke e Matthew Lawrence

Cheryl Burke e Matthew Lawrence se conheceram em 2006, através do irmão deste último, Joey, que estava competindo na 3ª temporada do DWTS. Os dois se aproximaram e iniciaram um relacionamento amoroso em fevereiro de 2007, mas acabaram se separando um ano depois. O casal reacendeu o romance em 2017 e ficou noivo no ano seguinte.

Em 23 de maio de 2019, eles se casaram no Fairmont Grand del Mar, em San Diego, Califórnia. Em 2022, Burke pediu o divórcio. Mais tarde, ele falou sobre a divisão em um postagem no instagramescrevendo: “Sei que sempre disse que sou um livro aberto com você, me esforço para ser, e ao escrever isto percebi que não há uma maneira fácil de anunciar que meu casamento está terminando.” .”

O casal finalizou o divórcio em setembro de 2022 (via Pessoas).