Quem é o ex-marido de Farhana Bodi? Trabalho e Instagram de Heroies Havewalla

Farhana Bodi Recentemente, ela ganhou atenção com o lançamento da terceira temporada de seu programa Dubai Bling na Netflix. Embora os fãs conheçam suas realizações como influenciadora e empresária, muitos estão curiosos para saber mais sobre sua vida pessoal. Consequentemente, cresce o interesse pelo ex-cônjuge. Então, quem é o ex-marido de Farhana Bodi e o que ele faz?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a ex-companheira de Bodi, seu trabalho e o Instagram.

Quem é o ex-marido de Farhana Bodi?

Farhana Bodi foi casada com Heroies Havewalla.

Os detalhes do primeiro encontro do casal são desconhecidos, pois eles optaram por manter o relacionamento longe dos holofotes. Bodi e Havewalla se casaram em 2012 e deram as boas-vindas ao primeiro filho em 2016, a quem chamaram de Aydin. Porém, o casal acabou se separando em 2022.

Durante sua aparição na 1ª temporada de Dubai Bling, Bodi revelou que não poderia deixar o ex-marido. A decisão do divórcio não foi revelada por nenhuma das partes até o momento.

Após a separação, a influenciadora decidiu dar outra chance ao namoro e saiu com o boxeador Mohammed Ali. No entanto, as coisas não deram certo entre eles. A partir de agora, Farhana Bodi é mãe solteira e está focada em prosperar em sua vida profissional. (através TelaRant)

Qual é o trabalho de Heroies Havewalla e seu Instagram?

Heroies Havewalla tem uma carreira multifacetada.

Havewalla é de origem canadense. De acordo com o seu LinkedIn perfil, ele é especialista em criptomoedas, autor, coach de vida e empresário. Ele continuou seus estudos na GS HENRY ACADEMY e na The School of Life. Havewalla trabalhou como gerente de vendas/contas na AKPPS SEMINARS e mais tarde progrediu para se tornar diretor/treinador na Anthony Robbins Seminars India Ltd.

Além disso, ele trabalhou na PEAK PERFORMANCE SEMINARS PVT LTD e na Peak Performance Seminars Pvt Ltd. Atualmente, Heroies Havewalla atua como Diretor de TPM e Metais Preciosos Aurical e Diretor de Operações, CMO e Parceiro da GoldPesa.

Heroies Havewalla também é popular em Instagram. No momento em que este artigo foi escrito, ele tinha 751.000 seguidores. Ele usa seu Instagram principalmente para fins comerciais.