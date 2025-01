Quem é o ex-marido de Kendra Wilkinson? História de trabalho e relacionamento de Hank Baskett

Muitos fãs estão curiosos para saber mais sobre a história do relacionamento de Kendra Wilkinson e seu ex-marido. Wilkinson é uma personalidade de televisão e corretor de imóveis que ganhou popularidade como modelo da Playboy. Ela apareceu notoriamente no E! reality show The Girls Next Door, que deu aos fãs um vislumbre de sua vida na Mansão Playboy.

Aqui está tudo o que os fãs precisam saber sobre o ex-marido de Kendra Wilkinson e a linha do tempo de seu relacionamento.

Quem é o ex-marido de Kendra Wilkinson?

Kendra Wilkinson foi casada com Hank Baskett e eles se divorciaram em 2019.

Baskett nasceu em Clovis, Novo México, em 4 de setembro de 1982, e estudou na Clovis High School, antes de iniciar sua carreira universitária na Universidade do Novo México.

Qual é o trabalho de Hank Baskett?

Hank Baskett é um ex-jogador de futebol profissional.

Baskett jogou pela Universidade do Novo México, onde completou sua carreira universitária antes de ingressar no Minnesota Vikings em 2006 como agente livre não contratado. Em sua carreira na NFL, ele também jogou como wide receiver no Philadelphia Eagles e no Indianapolis Colts. Após sua saída dos Eagles em 2010, Baskett assinou novamente com os Vikings. No entanto, ele não recebeu prorrogação e tornou-se um agente livre irrestrito. Sua carreira profissional foi interrompida em 2011.

Seguindo sua carreira na NFL, Baskett se interessou por jogos online e frequentemente demonstra seu amor pelos jogos em seus Instagram página.

História do relacionamento de Kendra Wilkinson e Hank Baskett

Kendra Wilkinson e Hank Baskett namoraram por seis meses antes de Baskett pedi-la em casamento em uma proposta romântica que ele planejou no topo do Space Needle, em Seattle. O casal se casou em 27 de junho de 2009 em um casamento luxuoso na Mansão Playboy. Poucos meses depois, eles deram as boas-vindas ao primeiro filho, Henry Randall “Hank” Baskett IV, em 11 de dezembro de 2009. A filha deles, Alijah Mary Baskett, chegou cinco anos depois, em 16 de maio de 2014.

Após nove anos de casamento, o casal finalmente se separou após surgirem relatos da infidelidade de Baskett. Wilkinson estava grávida de sua filha na época. O divórcio foi finalizado em 2019 e eles atualmente são co-pais de seus dois filhos depois de concordarem em dividir a guarda conjunta legal e física.