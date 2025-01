Quem é o ex-marido de Marcia Gay Harden? Trabalho e Filhos de Thaddaeus Scheel

Os internautas estão ansiosos para saber mais sobre Márcia Gay Harden ex marido e seus filhos. A aclamada atriz apareceu em uma série de filmes e programas notáveis, como Miller’s Crossing, Barkskins, Mystic River, The Mist e muitos mais. Além disso, o incrível desempenho de Harden em Pollock lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante.

Aqui está tudo o que os fãs precisam saber sobre a ex-mulher de Marcia Gay Harden, quantos filhos eles têm e mais detalhes.

Com quem Marcia Gay Harden foi casada?

Marcia Gay Harden era casada com Thaddaeus Scheel.

Harden e Scheel se casaram em 1996. Os dois se conheceram no set de The Spitfire Grill. Após 15 anos de casamento, Harden e Scheel decidiram se separar e pediram o divórcio em 2012. Durante todo o casamento, o ex-casal manteve um perfil relativamente discreto. Além disso, optaram por não revelar publicamente os motivos da separação.

Qual é o trabalho de Thaddaeus Scheel?

Thaddaeus Scheel é diretor e diretor de adereços. Trabalhou no departamento de arte e na direção de locações de diversos filmes e espetáculos.

Scheel está no show business há algumas décadas e trabalhou em vários programas notáveis ​​ao longo dos anos. Ele é mais conhecido por seu trabalho nos filmes Street Corner Justice (1996), Boys on the Side (1995), The Spitfire Grill (1996) e muito mais. Além disso, dirigiu o documentário de 2013 Preso.

Quantos filhos Marcia Gay Harden e Thaddaeus Scheel têm?

Marcia Gay Harden e Thaddaeus Scheel têm três filhos juntos.

O ex-casal deu as boas-vindas à filha mais velha, Eulala Grace Scheel, em 1998. Após oito anos, Harden deu à luz as filhas gêmeas Hudson Harden Scheel e Julitta Dee Scheel. Em 2023, a atriz falou sobre seus filhos serem membros da comunidade LGBTQ+ e como ela tem orgulho de cada um deles. (através Pessoas)

A primogênita de Harden e Scheel, Eulala, tinha 26 anos no momento em que este livro foi escrito e, segundo ela, Perfil do LinkedInEla se formou no Bennington College em 2020. Ela permanece quase sempre fora dos holofotes, mas anteriormente teve uma breve passagem como atriz infantil.

Filho de Marcia Gay Harden e Thaddaeus Scheel, Hudson, formou-se no Interlochen Arts Center em 2022. Segundo seu biografia do instagramEle então frequentou o Conservatório Real da Escócia. Sua filha mais nova, Julitta, por sua vez, decidiu seguir os passos da mãe e se tornar atriz. Ela é mais conhecida por seu papel em Kidding, um drama estrelado por Jim Carrey.