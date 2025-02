Quem é o jogador 831? O que saber sobre Jeff da Beast Games

Organizado pela sensação do YouTube Jimmy “Mrbeast” DonaldsonAssim, Jogos de Besta Ele tem milhares de concorrentes competindo em uma série de desafios completos por um incrível prêmio de US $ 5 milhões. Com a estréia do episódio recente, os fãs ficaram cada vez mais curiosos sobre Jogador 831, também conhecido como Jeff. Então, o que faz com que o 831 jogador se destaque nos Jogos Beast?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o concorrente no reality show.

Quem é o Beast Games 831, também conhecido como Jeffrey ‘Jeff’ Randall Allen?

Jeffrey ‘Jeff’ Randall Allen vem da área da baía de São Francisco e tem uma corrida multifacetada.

Allen tem uma família de três, incluindo sua esposa, Jen, e seus dois filhos, Jack e Lucas. O é ativo em InstagramFreqüentemente compartilhando momentos com sua família, de férias às celebrações de férias.

De acordo com o dele Perfil do LinkedInAllen obteve um diploma em administração de empresas em finanças e gerenciamento da Universidade de Ohio. Sua viagem profissional começou em 2003 como representante de vendas em Stryker. Ao longo dos anos, ele avançou por meio de funções de liderança, atuando como gerente de vendas do distrito na Foxholow Technologies, diretor regional de vendas na AccessClosure e Cardinal Health, e mais tarde gerente de vendas.

A carreira profissional de Allen continuou enquanto assumiu o papel de vice -presidente de vendas da D2C em homenagem e finalmente se tornou vice -presidente de vendas B2B para os EUA.

Atualmente, Jeffrey ‘Jeff’ Randall Allen ocupa vários cargos de liderança. Ele é vice -presidente do Conselho de Administração da Associação de Deficiências de Creatina e o fundador da 0718 Cares, uma organização sem fins lucrativos focada em ajudar as populações vulneráveis ​​a receber cuidados médicos adequados. Além disso, ele atua como diretor da Luca, uma empresa de assistência médica.

A defesa de Allen vem da experiência pessoal: seu filho, Lucas, tem deficiência de transportador de creatina (CTD), um raro distúrbio genético que afeta a função cerebral e muscular. Jeff está comprometido em aumentar a conscientização e apoiar pesquisas por afeto.

Muitos fãs acreditam que Allen tem uma grande possibilidade de ganhar jogos de besta. Seu extenso tempo de tela, entrevistas e discussões sobre como ele usaria o prêmio em dinheiro, levou os espectadores a especular que ele pode emergir como o último campeão. No entanto, apenas os próximos episódios revelarão se essa teoria é verdadeira.

A Beast Games agora está transmitindo no Amazon Prime Video.