Quem é o marido de Amy Klobuchar? História de trabalho e relacionamento de John Bessler

Senador Amy Klobucharum democrata de Minnesota, desempenhou um papel fundamental na posse de Donald Trump no Capitólio. Como presidente do comitê conjunto que supervisionou o evento, ela ajudou a iniciar a cerimônia com um discurso. Embora sua carreira política seja bem conhecida, muitos estão curiosos sobre sua vida pessoal. Então, quem é Klobuchar? maridoJoão Bessler?

Aqui está mais sobre o marido de Amy Klobuchar, John Bessler, e sua história de relacionamento.

Com quem Amy Klobuchar é casada?

Amy Klobuchar é casada com John Bessler.

Para comemorar seu 20º aniversário de casamento em 2013, Amy Klobuchar tirou Facebook para compartilhar uma foto sentimental de casamento. Em sua legenda sincera, ela refletiu sobre a proposta atenciosa de Bessler e os lindos destaques do dia de seu casamento.

Qual é o trabalho de John Bessler?

O marido de Amy Klobuchar, John Bessler, é um ilustre advogado, professor e autor com uma carreira impressionante. Ele é advogado do Berens & Miller, um escritório de advocacia de Minneapolis, e também leciona na Faculdade de Direito da Universidade de Baltimore, onde é professor associado desde 2009. Sua experiência de ensino abrange instituições de prestígio como o Center for Law de Georgetown. Universidade e Universidade George Washington. Faculdade de Direito e Universidade de Aberdeen, na Escócia.

Além de seu trabalho jurídico e acadêmico, Bessler é um autor talentoso. Ele escreveu dez livros, vários deles focados na pena capital.

História de relacionamento de Amy Klobuchar e John Bessler

A história de amor de John Bessler e Amy Klobuchar começou em Minneapolis, onde se conheceram no Coyote Café. Eles se casaram em 1993, um ano depois da memorável proposta de casamento de John no corredor de não-ficção da livraria Hungry Mind. O casamento deles refletia suas personalidades práticas e realistas, com um passeio de canoa para os convidados e um bolo simples de uma padaria da rodoviária de St.

O casal divide uma filha, Abigail Bessler, que se formou com louvor em Yale em 2017. Abigail Bessler deixou sua marca trabalhando no serviço público para um vereador da cidade de Nova York, ao mesmo tempo em que se dedicava à comédia. O casal freqüentemente expressa seu orgulho pelas conquistas da filha.