Quem é o marido de Ben Platt? História do trabalho e relacionamento de Noah Galvin

Ben Platt e o dele Marido, Noah GalvinEles estão casados ​​há alguns meses, e os fãs estão curiosos sobre o início de seu relacionamento. Platt é um ator e cantor, famoso por seus documentos em filmes perfeitos e no político da Netflix. À medida que sua carreira no entretenimento continua a florescer, muitos estão ansiosos para saber sobre sua vida pessoal.

Então, aqui há detalhes sobre o relacionamento de Platt e Galvin.

Com quem é Ben Platt?

Ben Platt é casado com Noah Galvin.

Platt e Galvin partiram por alguns anos antes de se casar. Oficialmente, eles se casaram com uma cerimônia íntima em Pioneer Works em Red Hook, Brooklyn. Para a cerimônia de casamento, eles pareciam uma aparência completamente branca combinada com sapatos coloridos semelhantes.

De acordo com Casamentos da VogueO casal foi anfitrião pela primeira vez em uma refeição de boas -vindas do Shabat para seus entes queridos, seguida por uma cerimônia de jardim e uma festa mais tarde com música de teatro musical. A partida também publicou uma série de fotos de seu grande dia.

O que é o trabalho de Noah Galvin?

Noah Gavin é um ator.

Antes de fazer filmes e shows de renome, Galvin era um ator da Broadway que atuou em obras teatrais como Les Misérables, que é Tommy, Ace, Dear Evan Hansen e muito mais.

Ele fez sua estréia na televisão com os detetives de fim de semana, aparecendo apenas em um episódio. No entanto, ele saltou para a fama depois de garantir o papel de Kenny O’Neal no Royal O’Neals. Seu corpo também inclui a RuPaul’s Drag Race, o Good Doctor, Booksmart, a Owl House e outros. Além da performance, ele foi escritor e produtor do filme de comédia, Campo de Teatro.

História do relacionamento de Ben Platt e Noah Galvin

Os caminhos de Platt e Galvin cruzaram pela primeira vez em 2014 durante sua colaboração em uma série da web. Galvin pediu a Platt para estrelar sua série na web, que ele estava filmando no antigo apartamento de sua mãe e Platt concordou. No entanto, eles começaram oficialmente a sair em 2020, seguidos por seu compromisso no final de 2022. Eles também foram associados como co-estrela e co-roteiristas no campo de teatro.