Quem é o marido de Brooke Hogan? História de trabalho e relacionamento de Steven Oleksy

Curioso para saber mais sobre Brooke Hogan marido? A ex-estrela de Hogan Knows Best encontrou seu feliz para sempre longe dos olhos do público. Depois de um casamento secreto e de um relacionamento baseado na privacidade e na admiração mútua, ela inicia agora um novo capítulo com o marido ao seu lado.

Aqui está uma visão mais detalhada da jornada de Brooke Hogan para encontrar o amor e a vida que ela está construindo com o marido fora dos holofotes.

Com quem Brooke Hogan é casada?

Brooke Hogan, a ex-estrela de reality shows mais conhecida por Hogan Knows Best, é casada com Steven Oleksy.

Eles mantiveram o casamento em segredo até dezembro de 2023. Hogan mais tarde confirmou a notícia no Instagramexpressando seu amor e admiração por Oleksy. Ela o descreveu como “o fodão mais gentil e doce”, enquanto Oleksy também compartilhou seu apreço por ela, chamando-a de “a pessoa mais autêntica” que ele já conheceu.

Qual é o trabalho de Steven Oleksy?

Steven Oleksy é um ex-jogador profissional de hóquei no gelo que jogou por vários times da NHL, AHL e ECHL.

Os destaques de sua carreira na NHL incluem jogar pelo Washington Capitals e ingressar no elenco do Pittsburgh Penguins durante a vitória na Stanley Cup em 2016. Ele também fundou a ESE Hockey, uma empresa que organiza ligas, torneios e eventos. O trabalho de Oleksy com a ESE mostra o seu compromisso com o crescimento do desporto a vários níveis (via Pessoas).

História de relacionamento de Brooke Hogan e Steven Oleksy

O relacionamento de Brooke Hogan e Steven Oleksy permaneceu em grande parte privado. Os dois não compartilharam publicamente como ou quando se conheceram, mas começaram a namorar discretamente antes do casamento secreto em 8 de junho de 2022.

Após a revelação do casamento no final de 2023, o casal expressou a sua gratidão pelo apoio recebido. Oleksy, conhecido por valorizar sua privacidade, afirmou que alguns segredos são “simplesmente surpreendentes demais para serem escondidos para sempre”, enquanto Hogan agradeceu a seus seguidores por suas amáveis ​​​​palavras de celebração (via Pessoas).