Quem é o marido de Cameron Diaz? História de trabalho e relacionamento de Benji Madden

Cameron Diaz e seu marido Benji Madden Eles estão casados ​​​​há mais de 10 anos, o que despertou curiosidade sobre seu relacionamento amoroso. Díaz ganhou vários prêmios e recebeu muitos elogios por seus papéis de comédia e drama. Embora sua carreira no entretenimento tenha sido amplamente documentada, sua vida amorosa também intrigou muitos.

Então, aqui estão detalhes sobre o marido de Diaz e seu histórico de relacionamento.

Com quem Cameron Diaz é casado?

Cameron Diaz é casada com Benji Madden.

Diaz e Madden ficaram juntos por vários meses antes de relatos de seu noivado surgirem em dezembro de 2014. No início de janeiro de 2015, foi revelado que a dupla trocou votos na casa da estrela de The Mask em Beverly Hills. Mais recentemente, o casal completou 10 anos de relacionamento.

Qual é o trabalho de Benji Madden?

Benji Madden é músico, ator e empresário.

Madden começou sua carreira musical juntando-se a seu irmão gêmeo, Joel, para formar uma banda chamada Good Charlotte. Os irmãos gêmeos também fizeram músicas para outros artistas, incluindo Kalin e Myles e 5 Seconds of Summer.

Madden atuou como guitarrista principal e vocalista de apoio da banda. Juntos, eles lançaram vários álbuns de estúdio, como Youth Authority e Cardiology. Além da música, ele se uniu aos irmãos para iniciar um segmento de roupas em 2001. Ele também tem créditos em reality shows como The Voice Australia, The Electric Company e Celebrity Wheel of Fortune.

História de relacionamento de Cameron Diaz e Benji Madden

de acordo com um Semanal dos EUA Diaz e Madden teriam se conhecido através da cunhada deste último, Nicole Richie. Ela os apresentou e eles imediatamente estabeleceram uma conexão, marcando o início de sua história de amor.

As notícias sobre o relacionamento deles surgiram em 2014. Madden mais tarde confirmou sutilmente seu relacionamento com Diaz na estação de rádio australiana Nova FM. Ele disse que ele e seu irmão Joel eram “caras de sorte” por terem um relacionamento estável.