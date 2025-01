Quem é o marido de Christy Carlson Romano? Jó e filhos de Brendan Rooney

Christy Carlson RomanoO relacionamento com o marido, Brendan Rooney, E sua vida pessoal se tornou um problema que convidou a intriga e a curiosidade dos fãs. A atriz de 40 anos chegou recentemente às manchetes depois de ir para a última temporada das forças especiais da série real: o teste mais difícil do mundo. Enquanto Romano é conhecido por estrelar projetos como Stevens e Kim Possible, muitos não conhecem Rooney e o que ele faz.

Aqui está a vida e o relacionamento pessoal de Christy Carlson Romano com seu marido, Brendan Rooney, ela explorou.

Com quem Christy Carlson Romano se casou?

Christy Carlson Romano é casado com Brendan Rooney.

De acordo com o dele LinkedIn Perfil, Rooney estudou em ciências políticas na Universidade de Columbia. Então ele obteve seu domínio em artes plásticas na redação de scripts do American Film Institute.

Roman e Rooney oferecem vislumbres de sua vida de casado em redes sociais, onde também se elogiam e suas realizações. Eles se comprometeram em novembro de 2011. O casal se casou dois anos depois, em dezembro de 2013, no Banff Springs Hotel em Alberta, Canadá.

Em 2021, Romano enviou um YouTube vídeo Detalhando como ele se conheceu e se apaixonou por Rooney. Aqui, ele revelou que eles se conheceram na Universidade de Columbia depois de retornar à universidade, com Romano frequentando o Barnard College. Roman mencionou em um Pessoas Entrevista que sua reunião ocorreu quando ela o entrevistava para um “documentário no campus sobre veteranos”, onde ela era a assistente de endereço.

Além disso, Romano lembrou que estava “quebrado” e “procurando amor” naquela época. Além disso, ela mencionou que os dois acabaram se juntando porque tinham “bagagem semelhante”.

Qual é o trabalho de Brendan Rooney?

Brendan Rooney é o CEO de Mais baixoAquele cofiado com Roman. Esta rede de podcast se concentra em várias personalidades proeminentes que interagem entre si e compartilham histórias únicas.

Fora dissoEle também ajuda Romano a administrá -la Canal do youtubedo que o Muitas vezes aparece.

Antes disso, ele trabalhou como criador de conteúdo e especialista em conteúdo de marca na Thinking Car Carm.

Quantas crianças Christy Carlson Romano e Brendan Rooney?

Christy Carlson Romano e Brendan Rooney são pais de duas filhas, Isabella e Sofia.

Romano ocasionalmente compartilha fotos de suas filhas nas redes sociais.