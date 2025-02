Quem é o marido de Daniela Ruah? História das crianças e o relacionamento de David Paul Olsen

Daniela Ruahmais conhecido como Kensi Bluff Em NCIS: Los Angeles, tem uma vida pessoal e marido“Eu intrigo muitos fãs.” Embora ele compartilhe um forte vínculo com a co -estrela Eric Christian Olsen, sua história de amor da vida real envolve alguém mais conectado ao programa.

Quem é o marido de Daniela Ruah e como é sua vida familiar? Aqui está tudo o que sabemos sobre David Paul Olsen e seus filhos.

Com quem é Daniela Ruah?

Daniela Ruah é casada com David Paul Olsen, uma artista de acrobacias americanas e ex -Navy Seal.

O casal se casou em 19 de junho de 2014 em Portugal, em uma bela cerimônia que combinava sua herança e amor compartilhados pela aventura. David Paul Olsen é o irmão de Eric Christian Olsen, NCIS de Ruah: Los Angeles Co -Star. Ele também trabalhou como Eric duas vezes no programa, o que já o ajudou a Daniela a saber.

Quantas crianças Daniela Ruah e David Paul Olsen têm?

De acordo com Olá!Daniela Ruah e David Paul Olsen têm dois filhos juntos: um filho chamado River Isaac Ruah Olsen, nascido em 30 de dezembro de 2013, e uma filha, Sierra Esther Ruah Olsen, nascida em setembro de 2016. O casal é conhecido por manter uma vida equilibrada familiar Enquanto faz malabarismos com corridas ocupadas.

Apesar de seus cronogramas exigentes, Daniela e David priorizam o tempo da família, geralmente compartilhando vislumbres de sua vida através de redes sociais. Seus filhos são vistos frequentemente em momentos em movimento, desde a celebração de marcos até a aventuras ao ar livre.

História de Daniela Ruah e o relacionamento de David Paul Olsen

Eric Christian Olsen apresentou Daniela e David em 2010, reconhecendo que ambos estavam em relacionamentos infelizes. Determinado a uni -los, ele falou muito bem de cada um ao outro, jogando com sucesso.

Depois de sair por dois anos, Daniela e David se comprometeram em dezembro de 2012 e receberam seu primeiro filho um ano depois. Em 2014, eles se casaram em Portugal, um lugar profundamente significativo para Daniela devido aos seus fortes laços com o país. Seu relacionamento floresceu desde então, com base em apoio mútuo, amor e um profundo compromisso com a família.