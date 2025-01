Quem é o marido de Danielle Fishel? História de trabalho e relacionamento de Jensen Karp

Danielle Fishel Ele é conhecido entre as massas como um ator e diretor popular. Embora suas conquistas na indústria do entretenimento sejam bem documentadas, os fãs estão curiosos para se aprofundar em sua vida pessoal. Muitos querem saber com quem a estrela de The Dish é casada. Então, quem é o marido de Danielle Fishel e o que ele faz?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a esposa de Fishel, seu trabalho e a história de relacionamento do casal.

Com quem Danielle Fishel é casada?

Danielle Fishel é casada com Jensen Karp.

Karp tem sido um parceiro de apoio a Fishel. Isso foi visto quando ele apoiou sua esposa quando ela foi diagnosticada com uma forma precoce de câncer de mama. Ele elogiou a atriz em uma história no Instagram dizendo: “Estou muito orgulhoso de @daniellefishel por usar sua plataforma para aumentar a conscientização. Não podemos faltar às consultas e precisamos fazer check-out! Ela é a pessoa mais forte que já conheci. “Ela tem isso.” (através Pessoas)

Qual é o trabalho de Jensen Karp?

Jensen Karp tem uma carreira multifacetada.

Karp nasceu em Calabasas, Califórnia, e seguiu uma breve carreira no hip-hop. Ele assinou com o Rhyme Syndicate do Ice-T e se tornou o campeão de todos os tempos na competição Roll Call freestyle no Power 106. Além disso, ele se juntou à Interscope Records e gravou seu álbum de estreia, Your Housekeeper Hates You, que não foi lançado devido a. questões de agendamento. Karp também gravou uma música para o Los Angeles Clippers e um single chamado Like Riding a Bike.

Mais tarde, Karp se juntou ao programa matinal de Kevin e Bean e também trabalhou como redator do WWE Raw, Who Is America? O Grammy e outros. Ele também co-organizou um podcast chamado Talk Ain’t Cheap junto com Fishel.

Karp é coproprietário da Gallery 1988 e também trabalhou como gerente de marca e designer na Clandestine Industries. Karp também tem uma empresa de marketing, Tyson/Givens Design & Marketing. Jensen Karp também lançou seu livro de memórias, Kanye West Owes Me $300.

História de relacionamento de Danielle Fishel e Jensen Karp

Danielle Fishel e Jensen Karp se cruzaram pela primeira vez em 1995, durante os tempos de colégio. Eles começaram a sair e foram embora. Instagram oficial em 2017, confirmando o seu compromisso. O casal se casou em 4 de novembro de 2018 na Carondelet House, em Los Angeles.

Fishel e Karp deram as boas-vindas ao seu primeiro filho em 24 de junho de 2019, a quem chamaram de Adler Lawrence. Depois de mais de dois anos, nasceu seu segundo filho, Keaton Joseph.