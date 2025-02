Quem é o marido de Heather Headley? História e relacionamento de Brian Musso

Descubra mais sobre a história do relacionamento de Heather Headley E ela marido. Headley é uma vocalista e atriz que venceu o Grammy que estrelou vários musicais, filmes e shows de renome. Graças ao seu incrível desempenho no papel inicial do musical Aida, Headley ganhou o Tony Award de Melhor Atriz em um musical em 2000. Atualmente, ele está fazendo ondas como Helen Decatur no drama romântico de Netflix Sweet Magnolias.

Aqui está tudo o que sabemos sobre o marido de Heather Headley, como eles se conheceram e mais detalhes sobre o casal.

Com quem está Heather Headley?

Heather Headley é casada com Brian Musso.

Musso trabalha como banqueiro de investimentos, mas tem uma breve história na NFL. Antes de mudar sua carreira para o banco, Musso jogou no New York Jets como um receptor aberto. No entanto, sua carreira no campo foi muito curta quando ele foi ao seu trabalho profissional. De acordo com o dele LinkedIn Perfil, Musso atualmente serve como parceiro gerente em Propriedades promovidas.

Quantas crianças Heather Headley e Brian Musso têm?

Heather Headley e Brian Musso são pais de três filhos juntos.

O casal deu as boas -vindas ao seu primeiro filho, seu filho, John David, em 1 de dezembro de 2009. Cinco anos depois, Headley deu à luz seu segundo filho Jordan Chase em 18 de agosto de 2014. Eles receberam outra criança alguns anos depois, quando sua filha chegou Abril de 2019. No entanto, o casal ainda não anunciou o nome de seu filho mais novo. As crianças apareceram no Headley’s Instagram Várias vezes com a atriz escrevendo mensagens adoráveis ​​para eles.

História do relacionamento de Heather Headley e Brian Musso

Heather Headley e Brian Musso se encontraram pela primeira vez enquanto frequentavam a Northwestern University. Os namorados da universidade se casaram em 6 de setembro de 2003 e depois receberam três filhos. Segundo várias fontes, a família agora reside nos subúrbios de Chicago.

O casal está apoiando muito as carreiras e a visão do outro. Os relatórios sugerem que Musso criou um estúdio de gravação em seu quintal para facilitar que Headley acredita na música. Da mesma forma, Headley apoiou Musso, já que ele contribuiu para o desenvolvimento de um novo complexo esportivo e um centro comunitário no oeste de Chicago.