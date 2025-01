Quem é o marido de Ivanka Trump? Os filhos de Jared Kushner e sua história de relacionamento

Ivanka Trump e seu marido, Jared Kushnerparticipou recentemente da cerimônia de posse de Donald Trump. A antiga conselheira sénior da primeira administração Trump participou na 47.ª cerimónia de tomada de posse presidencial com os seus filhos.

Com quem Ivanka Trump é casada?

Ivanka Trump casou-se com Jared Kushner em 25 de outubro de 2009, no Trump National Golf Club em Bedminster, Nova Jersey. Antes do casamento, a segunda filha de Trump converteu-se ao judaísmo ortodoxo.

O empresário de 43 anos conheceu Jared Kushner através de amigos em comum em 2007 e se casou dois anos depois de namorar. Mais tarde, Trump revelou que o primeiro encontro da dupla deveria ser “transacional”.

Trump disse Moda sobre o lindo encontro da dupla. “Eles (seus amigos) muito inocentemente nos levaram a pensar que nosso único interesse um pelo outro seria transacional.” Mas o encontro logo se tornou algo mágico. “Cada vez que os vemos, pensamos: ‘O melhor negócio que já fizemos!’”, brincou ele.

Quantos filhos Ivanka Trump e Jared Kushner têm?

Jared Kushner e Ivanka Trump compartilham três filhos.

O casal de celebridades deu as boas-vindas à sua primeira filha, Arabella Rose, em 17 de julho de 2011. Seu segundo filho, Joseph Frederick, nasceu dois anos depois, em 14 de outubro de 2013. Eles deram as boas-vindas a Theodore James, seu terceiro e mais novo filho, em 27 de março. 2016.

Um ano após o nascimento de Theodore James, Ivanka Trump envolveu-se na administração de Donald Trump. A mãe de três filhos fala há muito tempo sobre a ambição e o talento de seu pai.

Falando dos valores de seu pai, Trump teria dito na Convenção Nacional Republicana de 2016: “Um dos maiores talentos do meu pai é a capacidade de ver o potencial nas pessoas” (via TEMPO).

História de relacionamento de Ivanka Trump e Jared Kushner

Jared Kushner e Ivanka Trump estão juntos há mais de 15 anos. Depois de deixar a campanha presidencial de Donald Trump, o casal vive uma vida mais tranquila na Flórida. No entanto, Trump e Kushner procuraram outros empregos e empreendimentos comerciais antes mesmo de se envolverem na administração de Donald Trump em 2017.

Ivanka Trump começou sua carreira como modelo e mais tarde frequentou a Universidade da Pensilvânia. Enquanto isso, Jared Kushner se formou na Universidade de Harvard e decidiu se tornar um investidor imobiliário e se envolver no negócio de sua família, a Kushner Companies.

Como casal, Trump e Kushner juntaram-se à administração de Donald Trump como conselheiros seniores. Antes da posse oficial de Donald Trump, o casal viajou com ele durante sua campanha de 2016. Eles também promoveram sua campanha presidencial na Convenção Nacional Republicana.

Desde 2022, Ivanka Trump se manteve afastada da política. Falando sobre a sua posição em relação à política de Trump, a empresária afirmou em comunicado: “Amo muito o meu pai. Desta vez, opto por priorizar meus filhos pequenos e a vida privada que estamos criando como família. Não pretendo me envolver em política” (via Notícias da NBC).