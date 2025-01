Quem é o marido de James Longman? O trabalho de Alex Brannan e seu Instagram

ABC Notícias’ James Longman Atualmente, ele está dominando as manchetes após a recente publicação de suas memórias, The Inherited Mind. Na história, Longman compartilhou várias histórias sobre sua família, incluindo algumas histórias delicadas sobre seu pai. Por esta razão, admiradores do experiente jornalista manifestaram profundo interesse em conhecer a vida pessoal de James Longman, especialmente no que diz respeito à sua marido. Então, com quem a personalidade da mídia é casada?

Aqui você encontrará tudo o que precisa saber sobre o status atual do relacionamento de Longman.

Com quem James Longman é casado?

James Longman é casado com Alex Brannan desde 2022.

Longman pediu Brannan em casamento em junho de 2020, durante a pandemia de COVID-19. O veterano da ABC News pegou Instagram para compartilhar o vídeo de sua proposta na época, onde foi visto fazendo a pergunta para Brannan no quintal de sua casa.

O casal deu o passo final dois anos depois e trocou votos em julho de 2022 (via Pessoas). Longman e seu marido organizaram o evento no Old Marylebone Town Hall, em Londres, e compartilharam fotos da bela ocasião com seus fãs.

Qual é o trabalho de Alex Brannan e seu Instagram?

Alex Brannan trabalha na indústria de marketing. Depois de estagiar na Atlantic Customer Solutions, Brannan mudou-se para o Santander UK, onde trabalhou de 2013 a 2019. Ingressando na organização por meio de seu programa de graduação, o marido de Longman deixou o Santander após seis anos como marca empregadora líder, de acordo com LinkedIn.

Brannan também trabalhou na HDI Global SE. Em março de 2024, ingressou na Unilever como chefe global de mídia social. Brannan atualmente trabalha na Tiffany & Co. como consultor de clientes sazonais. Ele também tem um podcast em seu nome, intitulado The One That Got A Gay.

Brannan também é relativamente ativo nas redes sociais e compartilha regularmente atualizações sobre sua vida nas redes sociais. Instagram. Por meio de suas façanhas profissionais e online, bem como de sua associação com Longman, Brannan conseguiu ganhar um número significativo de seguidores de 25,5 mil, até o momento em que este livro foi escrito.