Quem é o marido de Jeremiah Brent? História do trabalho e relacionamento de Nate Berkus

Jeremiah Brent e Nate Berkus Eles estão entre os casais mais amados do mundo do design. Desde seus programas de sucesso na HGTV até sua viagem como pais, a dupla capturou o coração de muitos.

Mas quem é Jeremiah Brent’s maridoVocê trabalha com o que? Aqui estão todos os detalhes.

Com quem é Jeremiah Brent?

O marido de Jeremiah Brent é Nate Berkus.

O relacionamento de Jeremiah Brent e Nate Berkus é uma bela mistura de amor, associação e sonhos compartilhados. Eles são pais de dois filhos: filha Poppy, nascida em 2015, e seu filho Oskar, nascido em 2018. Ambas as crianças foram bem -vindas através do substituto.

Em uma entrevista com PESSOASBrent deu crédito a Berkus para fazer isso “se sinta seguro o suficiente” para imaginar um futuro como pai. Brent, que recentemente ingressou no elenco de Queer Eye, frequentemente falou sobre como Berkus sempre foi seu maior defensor.

O que é o trabalho de Nate Berkus?

Nate Berkus é um nome de família no mundo do design de interiores. Ele saltou para a fama em 2002 depois de aparecer no show de Oprah Winfrey, onde compartilhou sua experiência de design e rapidamente se tornou o favorito dos fãs. Desde então, Berkus construiu uma carreira impressionante como designer, autor e personalidade da televisão.

Ele fundou sua própria empresa de design, Nate Berkus Associates, em 1995, e desde então trabalhou em vários projetos de alto perfil. Juntamente com Brent, Berkus Co-Alanfitriona, do Nate e Jeremiah Home Project of HGTV, onde o casal ajuda as famílias a transformar suas casas e vidas. O marido de Jeremiah Brent também escreveu vários livros, incluindo as coisas que importam.

Jeremiah Brent e o relacionamento de Nate Berkus explicaram

Apesar de correr em círculos semelhantes por anos, não foi uma reunião casual na festa de aniversário de Rachel Zoe, na cidade de Nova York, que Sparks voou entre Berkus e Brent. Berkus convidou Brent a ir de lojas antigas em 2012, e o resto, como dizem, é história (através de PESSOAS).

Seu relacionamento se moveu rapidamente, e Berkus propôs menos de um ano após seu primeiro encontro. O casal se casou em 4 de maio de 2014 na Biblioteca Pública de Nova York. Seu casamento participou de várias celebridades como Oprah Winfrey, Rachael Ray e muitos outros.