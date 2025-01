Quem é o marido de Jordana Brewster? História do trabalho e o relacionamento de Mason Morfit

Os usuários da Internet estão ansiosos para aprender mais sobre Jordana Brewster’s marido e sua história de história. A atriz popular é mais conhecida por interpretar Mia Toretto na amada série de filmes rápidos e furiosos de La Global. Outros títulos notáveis ​​no repertório de Brewster incluem a história do crime dos EUA, da arma letal, da faculdade e muito mais.

Então, aqui está tudo o que os fãs precisam saber sobre o marido da atriz, como se conheceram e mais detalhes sobre o casal.

Com quem é Jordana Brewster?

Jordana Brewster é casada com Mason Morfit.

Sendo filho de um diplomata do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Morfit passou a maior parte de sua infância fora do país. Por Times financeirosEle cresceu na Índia e na Indonésia antes de retornar aos Estados Unidos, onde estudou na Sidwell Friends School em Washington, DC, o prestigiado estabelecimento acadêmico é conhecido por estudantes famosos, como Chelsea Clinton, além de Malia e Sasha Obama. Mais tarde, Morfit obteve seu diploma em economia política pela Universidade de Princeton.

Qual é o trabalho de Mason Morfit?

O marido de Jordana Brewster é o co-zo da ValueAct Capital.

Mason Morfit começou a trabalhar na empresa de investimentos de alto perfil quando eu tinha apenas 25 anos. Depois de anos trabalhando na escada e ganhando experiência, ele finalmente fez o posto de co-cimento em janeiro de 2020. De acordo com o seu LinkedIn Perfil, Morfit também esteve no conselho de administração da Microsoft Corporation de 2014 a 2017.

Além disso, Morfit trabalhou na Equity Research for Credit Suisse First Healthcare Group e foi professor convidado em várias instituições de prestígio. (através Faculdade de Stanford Law) Além do trabalho, ele é um talentoso guitarrista já atua com sua banda, Avaled.

História do relacionamento de Jordana Brewster e Mason Morfit

Jordana Brewster conheceu seu marido Mason Morfit em 2017, quando ambos se casaram com seus respectivos ex -cônjuges.

A atriz compartilhou com Glamour Que os dois se familiarizaram enquanto participavam de um almoço de negócios com seu ex -produtor de Filme, filmes e televisão Andrew Form. Ele achou Morfit encantado e os dois se seguiram nas redes sociais.

Brewster e Morfit se conectaram mais uma vez em São Francisco em 2020, quatro dias após a separação da forma. Desta vez, no entanto, o casal se envolveu romanticamente e começou um relacionamento logo depois. Após seu compromisso em 2021, eles finalmente se casaram em 3 de setembro de 2022 no sul da Califórnia.

O casal tem uma bela família extensa juntos, incluindo os dois filhos de Jordana Brewster com seu ex -bandeira e os quatro filhos de Mason Morfit de seu relacionamento anterior. Eles completaram dois anos de casamento em setembro de 2024 e continuaram apoiando os esforços pessoais e profissionais de outras pessoas.