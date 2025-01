Quem é o marido de Joy Behar? História de trabalho e relacionamento de Steve Janowitz

Os internautas estão ansiosos para saber mais sobre o marido do popular comediante e apresentador de televisão Joy Behar. Uma das figuras mais reverenciadas do show business, Behar tem uma carreira estelar que se estende por mais de quatro décadas. Ao longo dos anos, ele recebeu vários prêmios cobiçados, incluindo o Daytime Emmy Award. Atualmente, ela atua como co-apresentadora do talk show da ABC, The View.

Aqui você encontrará tudo o que sabemos sobre o marido de Joy Behar, como eles se conheceram e mais detalhes interessantes sobre o casal.

Com quem Joy Behar é casada?

Joy Behar é casada com Steve Janowitz.

Embora não divida os holofotes com Behar, Janowitz sempre foi um imenso pilar de apoio na carreira de sua esposa. Behar elogiou publicamente o marido em várias ocasiões por ser um parceiro incrível.

Qual é o trabalho de Steve Janowitz?

Steve Janowitz é professor.

De acordo com vários relatórios, Janowitz atualmente ensina matemática no ensino médio. Como o casal mantém um perfil relativamente discreto, as informações disponíveis sobre a história profissional de Janowitz são limitadas. Curiosamente, sua esposa, Behar, também era professora antes de iniciar sua carreira na televisão.

Depois de obter seu mestrado em educação inglesa pela Stony Brook University em 1966, ele ensinou inglês na Lindenhurst Senior High School em Lindenhurst, Nova York, no final dos anos 1960 e início dos anos 1970, antes de fazer a transição para o show business.

História de relacionamento de Joy Behar e Steve Janowitz

Durante um episódio de A vistaBehar revelou que conheceu o marido em uma colônia semi-nudista. Ela disse que ele estava nu na primeira vez que o viu. Porém, esclareceu que ambos estavam totalmente vestidos quando conversaram pela primeira vez em uma noite de cinema organizada pela colônia.

O casal começou a namorar pouco depois. Eles mantiveram um relacionamento por mais de três décadas antes de se casarem em 11 de agosto de 2011. Janowitz é o padrasto da filha de Behar, Eve Behar Scotti. Ela divide Eve com seu primeiro marido, o professor universitário Joe Behar.