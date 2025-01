Quem é o marido de Karen Gillan? História de trabalho e relacionamento de Nick Kocher

Karen Gillan e seu marido, Nick KocherEles entraram no próximo capítulo de suas vidas: a paternidade. Mais recentemente, a estrela do MCU recorreu às redes sociais para anunciar a chegada de sua filha, Clementine. Ela compartilhou um carrossel de imagens, com vislumbres de seu bebê e elogios ao amado marido. Depois disso, os fãs ficaram mais interessados ​​em conhecer seu relacionamento.

Então, aqui estão os detalhes.

Com quem Karen Gillan é casada?

Karen Gillan é casada com Nick Kocher.

Gillan e Kocher se cruzaram oficialmente nas redes sociais. A partir desse momento surgiu uma ligação especial que mais tarde se transformou numa relação para toda a vida. Em 2022, os dois trocaram oficialmente seus votos em uma cerimônia íntima em Castle Toward, na Escócia.

No entanto, o mundo descobriu sobre o casamento deles quase um ano depois, quando Gillian o anunciou no Instagram. Ela compartilhou uma série de fotos do dia de seu casamento, com a legenda: “Maio passado”.

Mais recentemente, o casal compartilhou a notícia do nascimento do primeiro filho. Colegas e fãs da indústria rapidamente se juntaram à seção de comentários para derramar bênçãos e amor sobre sua família em crescimento.

Qual é o trabalho de Nick Kocher?

Nick Kocher é escritor e ator.

Kocher é originalmente de Atlanta, Geórgia. Ele frequentou a Universidade de Nova York para estudar teatro. Depois de conhecer Brian McElhaney no acampamento de verão, eles formaram um grupo de comédia, BriTANicK. Desde então, eles colaboraram em programas como Saturday Night Live e It’s Always Sunny in Philadelphia. Além disso, eles fizeram vários vídeos engraçados, obtendo mais de 85 milhões de visualizações, segundo seu site.

Além de escrever projetos, ele também se aventurou no mundo da atuação. Ele é conhecido por seus papéis em How I Met Your Mother, The Bubble, Late Bloomers e muitos mais (via Pessoas).

História de relacionamento de Karen Gillian e Nick Kocher

Gillian e Kocher se conectaram oficialmente online. Ele encontrou a conta dela no Instagram e enviou uma mensagem, mas não obteve resposta. Em uma conversa sobre Mora com Kelly e MarkEle disse que depois de não obter resposta no Instagram, recorreu a outra plataforma de mídia social. “Mandei para ele uma mensagem de texto no Twitter dizendo: ‘Ei, seus tweets são tão engraçados. A propósito, meu nome é Karen. Não foi muito interessante. “Eu realmente não tinha lido os tweets dele”, compartilhou a atriz.