Quem é o marido de Kathy Hochul? Bill Emprego e Relacionamento

Curioso Kathy HochulO casamento é com o marido? A governadora de Nova York e seu marido compartilham uma associação duradoura há décadas. Desde suas primeiras carreiras em direito e política até seus papéis atuais, o casal construiu uma vida juntos enquanto navega no serviço público e na liderança.

Vamos dar uma olhada no casamento de Kathy Hochul, seu marido e sua família.

Quem é casado com Kathy Hochul?

Kathy Hochul, governadora de Nova York, é casada com William J. Hochul Jr., comumente conhecido como Bill Hochul. Eles são casados ​​desde 1984 e compartilham dois filhos, Caitlin e William.

Bill Hochul se tornou o primeiro cavalheiro de Nova York em agosto de 2021, depois que Kathy Hochul assumiu o cargo após a renúncia de Andrew Cuomo. O casal está envolvido no governo do estado há décadas, com Kathy Hochul em política e Bill Hochul em direito e questões cívicas.

Qual é o trabalho de Bill Hochul?

Bill Hochul é advogado de Davis Polk, especializado em defesa branca -colar. Antes de ingressar na empresa em 2024, ele era um executivo sênior em Delaware North.

Ele serviu como promotor dos EUA no Distrito Oeste de Nova York (2010–2016) e tornou -se e terrorismo.

Kathy e o histórico de relacionamento de Bill Hochul

Segundo relatos, Kathy e Bill Hochul se conheceram quando trabalharam na legislatura do estado de Nova York.

O relacionamento deles foi desenvolvido ao longo do tempo e se casou em 1984. Desde então, eles construíram uma vida juntos em política e direito, com Kathy Hochul se tornando a primeira governadora de Nova York e Bill Hochul com uma carreira distinta em processo federal e direito corporativo.

Ao longo de seu casamento, Bill Hochul tem sido um grande defensor da carreira política de sua esposa. Em 2023, Kathy Hochul compartilhou um sincero Instagram Após a marca seu 39 anos, destacando a longevidade de seu relacionamento e o apoio inabalável de Bill Hochul.