Quem é o marido de Kayla Wallace? História de trabalho e relacionamento de Kevin McGarry

Quando chama ao coração estrela Kayla Wallace encontrou uma nova onda de fãs após a conclusão da primeira temporada do seriado de sucesso Landman. Conseqüentemente, a vida pessoal de Wallace se tornou um tema de curiosidade entre os novos fãs, pois eles querem saber com quem ela é casada e o que seu marido faz da vida.

Quer saber quem é o marido de Kayla Wallace, Kevin McGarry? Aqui está tudo o que os fãs precisam saber sobre o casal.

Com quem Kayla Wallace é casada?

Kayla Wallace é casada com Kevin McGarry.

Wallace e McGarry ocasionalmente oferecem vislumbres de sua vida de casados ​​​​nas redes sociais, incluindo atividades como comemorar aniversários e sair com amigos, incluindo as co-estrelas de When Calls the Heart e o casal Erin Krakow e Ben Rosenbaum. Eles também falam sobre seu casamento sempre que são questionados em entrevistas.

No entanto, o casal não compartilha um romance na tela em When Calls the Heart. O personagem de McGarry, Nathan Grant, está envolvido com Elizabeth Thatcher, de Erin Cracóvia.

Qual é o trabalho de Kevin McGarry?

Kevin McGarry é um ator.

Os créditos de atuação de McGarry incluem When Calls the Heart e projetos como The Wedding Veil, A Song for Christmas, Saw 3D, Turn the Beat Around e Heartland.

McGarry e Wallace trabalharam juntos em outros projetos, como Feeling Butterflies e My Grown-Up Christmas List.

História de relacionamento de Kayla Wallace e Kevin McGarry

Kayla Wallace e seu marido Kevin McGarry se conheceram no set da 6ª temporada de When Calls the Heart, filmado em 2018. Em entrevista exclusiva com PessoasWallace mencionou que o romance “não foi algo imediato”.

Isto é apoiado pelos comentários do próprio McGarry numa aparição na conferência de dezembro de 2024. Experiência de Natal diferenciada. Aqui, ele mencionou que depois que ele e Wallace se tornaram amigos íntimos por dois anos, ele a convidou para sair, mas foi rejeitado. “Ela disse não e me fez trabalhar para isso”, disse ele.

McGarry mencionou que eles se tornaram mais próximos durante as filmagens durante o bloqueio do COVID-19. O elenco tinha que estar em “bolhas” protetoras e McGarry notou que estava emocionado por estar na bolha de Kayla.

O casal confirmou o relacionamento em novembro de 2020 via Instagram. correspondência simplesmente com a legenda “evidência fotográfica”.

Eles então ficaram noivos em dezembro de 2022. Wallace confirmou via Instagram por meio de um correspondência intitulado “Para sempre”.

O casal finalmente se casou em setembro de 2024, confirmando isso em Instagram pouco depois.